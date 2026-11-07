Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Верстапен най-бърз в последната свободна тренировка

  • 7 ное 2026 | 17:47
  • 197
  • 0
Верстапен най-бърз в последната свободна тренировка

Макс Верстапен с Ред Бул беше най-бърз в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Сао Пауло. Нидерландецът записа време с меките сликове 1.11,622 минути и изпревари с 0,025 секунди новият световен шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който обаче постигна това време със средно твърдите сликове.

Трети остана Ландо Норис с Макларън, на 0,131 секунди, а четвърти - Джордж Ръсел с другия Мерцедес, на 0,184 секунди, но пак със средно твърдите гуми.

Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло
Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

Макс беше най-бърз в последния трети сектор на „Интерлагос“, като се възползва отлично от най-високата максимална скорост на колата на Ред Бул в Бразилия. Норис записа най-доброто време в първия сектор, а във втория най-бърз беше Антонели.

При симулациите на квалификационни обиколки с меките сликове само Люис Хамилтън с Ферари и Ланс Строл с Астън Мартин не успяха да запишат чисти бързи обиколки, като британецът остана 12-и в класирането.

Защо в Хаас избраха Камара, а не Хиракава за старта в Бразилия
Защо в Хаас избраха Камара, а не Хиракава за старта в Бразилия

В края на сесията първите 8 пилоти в класирането се събраха в малко над половин секунда.

Очаква се рязко влошаване на времето за квалификацията по-късно днес, а шансът утре да вали в хода на състезанието вече е 90%.

Шарл Леклер и Серхио Перес също ще са наказани в Бразилия
Шарл Леклер и Серхио Перес също ще са наказани в Бразилия
 Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шарл Леклер и Серхио Перес също ще са наказани в Бразилия

Шарл Леклер и Серхио Перес също ще са наказани в Бразилия

  • 7 ное 2026 | 17:01
  • 892
  • 0
Защо в Хаас избраха Камара, а не Хиракава за старта в Бразилия

Защо в Хаас избраха Камара, а не Хиракава за старта в Бразилия

  • 7 ное 2026 | 16:58
  • 570
  • 0
Формула 1 ще продължи да се състезава в Сао Пауло поне до 2035 година

Формула 1 ще продължи да се състезава в Сао Пауло поне до 2035 година

  • 7 ное 2026 | 16:48
  • 444
  • 0
Продрайв събира Алонсо и Льоб в един отбор за рали „Дакар“?

Продрайв събира Алонсо и Льоб в един отбор за рали „Дакар“?

  • 7 ное 2026 | 16:12
  • 753
  • 0
Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

  • 7 ное 2026 | 16:08
  • 3363
  • 1
Маркес не е оптимист за шансовете си да стане шампион в Катар

Маркес не е оптимист за шансовете си да стане шампион в Катар

  • 7 ное 2026 | 15:53
  • 478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Лудогорец и ЦСКА 1948

11-те на Лудогорец и ЦСКА 1948

  • 7 ное 2026 | 17:28
  • 2216
  • 2
Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

Нямаше зрелище в "Овча купел", Славия става "цар" на нулите

  • 7 ное 2026 | 17:50
  • 8419
  • 6
Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

Левски с най-големия скок в ранглистата на УЕФА

  • 7 ное 2026 | 16:20
  • 10518
  • 6
Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

Санкция за Левски от УЕФА след мач с пети пореден противник, ЦСКА с три пъти по-малка глоба

  • 7 ное 2026 | 16:25
  • 11739
  • 3
Убийствена активност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

Убийствена активност отлепи Локо (Пд) от дъното в efbet Лига

  • 7 ное 2026 | 15:23
  • 17448
  • 27
На полувремето: Арсенал 0:0 Хъл Сити

На полувремето: Арсенал 0:0 Хъл Сити

  • 7 ное 2026 | 17:00
  • 2682
  • 9