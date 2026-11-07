Верстапен най-бърз в последната свободна тренировка

Макс Верстапен с Ред Бул беше най-бърз в последната свободна тренировка преди квалификацията за Гран При на Сао Пауло. Нидерландецът записа време с меките сликове 1.11,622 минути и изпревари с 0,025 секунди новият световен шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес, който обаче постигна това време със средно твърдите сликове.

Трети остана Ландо Норис с Макларън, на 0,131 секунди, а четвърти - Джордж Ръсел с другия Мерцедес, на 0,184 секунди, но пак със средно твърдите гуми.

THE TOP THREE IN FP3 👀 1️⃣ Max 2️⃣ Kimi 3️⃣ Lando #F1 #BrazilGP https://t.co/BuS7e1ufnp — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Макс Верстапен стартира от дъното в Сао Пауло

Макс беше най-бърз в последния трети сектор на „Интерлагос“, като се възползва отлично от най-високата максимална скорост на колата на Ред Бул в Бразилия. Норис записа най-доброто време в първия сектор, а във втория най-бърз беше Антонели.

При симулациите на квалификационни обиколки с меките сликове само Люис Хамилтън с Ферари и Ланс Строл с Астън Мартин не успяха да запишат чисти бързи обиколки, като британецът остана 12-и в класирането.

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В края на сесията първите 8 пилоти в класирането се събраха в малко над половин секунда.

Очаква се рязко влошаване на времето за квалификацията по-късно днес, а шансът утре да вали в хода на състезанието вече е 90%.

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Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages