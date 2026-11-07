Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

Ландо Норис завоюва своя четвърти полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като за трета поредна година триумфира в квалификацията преди Гран При на Сао Пауло.

LANDO NORRIS TAKES POLE IN SAO PAULO! 🇧🇷👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/Y8SBv5fI5z — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Битката за полпозишъна на „Интерлагос“ се проведе при изключително тежки метеорологични условия на проливен дъжд. Заради него сесията беше спряна за близо час и половина само 2:23 минути след началото ѝ, когато небето над пистата наистина се отвори и трасето се наводни.

🔴 RED FLAG 🔴 The rain is crazy and the session is halted! ✋ #F1 #BrazilGP https://t.co/vlEnEE628l — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

В крайна сметка, въпреки продължаващия валеж, условията се подобриха достатъчно, за да позволяват възобновяването на квалификацията. Очаквано абсолютно всички пилоти заложиха на гумите за екстремно мокра настилка за началото, като само в хода на първата фаза времената за обиколка паднаха с над 10 секунди. Изсъхването на пистата продължи и във втората фаза, в чиято среда пилотите започнаха да преминават към гумите интермедия.

While we wait for a resumption... 😵 #F1 #BrazilGP https://t.co/I4afIc2WRn — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

В заключителните 13 минути обаче дъждът се завърна, което започна да мокри пистата и направи първите летящи обиколки с интермедия много важни. Заради този дъжд битката за полпозишъна реално беше решена още до средата на третата част, след което всички пилоти се прибраха в гаражите си и повече не се появиха на пистата, която отново се наводни.

Q3 is moments away but so, it looks like, is some very heavy rain 🌧️ It's got very dark and the wind has picked up #F1 #BrazilGP https://t.co/SECWiPHmF6 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Норис се ориентира най-добре в третата фаза и с време от 1:27.470 изпревари с 0.204 секунди своя сънародник Джордж Ръсел. Пилотът на Мерцедес беше изключително разочарован от развоя на събитията, въпреки че той нямаше как да си осигури полпозишъна, защото е наказан с 5 места и така ще потегли седми.

🟢 Q3 GREEN LIGHT 🟢 Fernando Alonso leads out the drivers #F1 #BrazilGP https://t.co/4ckHLtB4Bb — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Санкцията на пилота на Мерцедес означава, че новокоронясанията световен шампион и негов съотборник Андреа Кими Антонели ще стартира втори преди Лиам Лоусън, който ще допълни тройката. Новозеландецът се класира пети, но след наказанията на Ръсел и Шарл Леклер, който е санкциониран с 10 места, ще стартира трети, изравнявайки най-добрата си стартова позиция от Гран При на Азербайджан миналата година.

Norris takes provisional pole 💪 And as the rain intensifies will there be time for someone to better his time? #F1 #BrazilGP https://t.co/79heRzzXEF — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

До пилота на Рейсинг Булс на втората редица ще застане Нико Хюлкенберг с Ауди, а от третия ред ще тръгнат Исак Хаджар и Оливър Беарман. Ръсел и Фернандо Алонсо ще се наредят на четвъртата редица пред Алекс Албон и отпадналият във втората фаза Оскар Пиастри, които ще оформят топ 10 на старта.

Three minutes to go but will we get any more running? TOP 10 Norris Russell Antonelli Leclerc Lawson Hulkenberg Hadjar Bearman Alonso Albon #F1 #BrazilGP https://t.co/oWoEtYWKmX — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Наказаният Люис Хамилтън остана първи извън десетката в квалификацията, след като беше сред пилотите, които не преминаха към интермедия. Заедно със седемкратния световен първенец участието си в квалификацията след вторите ѝ 15 минути приключиха още Пиастри, Рафаел Камара, Арвид Линдблад, Карлос Сайнц и Макс Верстапен.

❌ ELIMINATED IN Q2 ❌ 11: Hamilton 12: Piastri 13: Camara 14: Lindblad 15: Sainz 16: Verstappen (no time set) #F1 #BrazilGP https://t.co/J7oGcgNef6 — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Верстапен, който е с наказание от 30 места, дори не излезе на пистата в рамките на сесията, в която Линдблад получи инструкция да спре на пистата и той го стори в безопасна позиция, което не наложи прекъсване. Такова обаче имаше в самия край, когато представителят на домакините Камара се заби в стената на 12-ия завой. Новакът блокира гуми в подхода за кривата с гумите интермедия и нямаше шанс да спре колата си върху наводнената трева, което доведе до неговия челен удар в стената от гуми.

The red flag comes out as Camara hits the barriers 💥 Rafa is okay 👍 #F1 #BrazilGP https://t.co/VEaEavQzFn — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Франко Колапинто беше първият елиминиран пилот в края на първата фаза, в която аржентинецът завърши на 0.177 зад Албон в битката за последното място във втория сегмент. Заедно с пилота на Алпин елиминирани бяха още неговият съотборник Пиер Гасли, Ланс Строл, Валтери Ботас, Серхио Перес и вторият от представителите на домакините Габриел Бортолето.

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ 17: Colapinto 18: Gasly 19: Stroll 20: Bottas 21: Perez 22: Bortoleto #F1 #BrazilGP https://t.co/UEpnSqsJHO — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

Бразилският пилот на Ауди практически приключи участието си още в средата на откриващите 18 минути, след като излетя в 12-ия завой и се удари предпазните заграждения. Това нанесе сериозни поражения по задния ляв край на колата на Бортолето, които механиците му нямаше как да отстранят и той не се върна на пистата, след като стигна до бокса.

Bortoleto brings out the yellow flags as he slides off into the barriers But's Gabi's managed to get going again 💪 #F1 #BrazilGP https://t.co/pUlWoK0ITr — Formula 1 (@F1) November 7, 2026

В самото начало на сесията Камара също загуби контрол върху колата си на обратната права и също се удари в предпазните заграждения. За щастие на дебютанта обаче при този инцидент единствените поражения бяха само по предното му крило и той продължи участието си в квалификацията.

Добрата новина за Бортолето е, че той няма да стартира последен заради наказанията на Верстапен, Хамилтън и Перес, който също има санкция от 30 места, каквато има и Верстапен. Така в дъното на решетката Бортолето ще потегли 19-ти пред Верстапен, Перес и Хамилтън, чиято санкция набъбна до 75 места, след като Ферари трябваше да постави изцяло нова задвижваща система в неговата кола заради проблемите му в третата тренировка.

Състезанието за Гран При на Сао Пауло, 20-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 19:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages