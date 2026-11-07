Ландо Норис спечели мократа квалификацията в Сао Пауло пред Ръсел и Антонели

Ландо Норис завоюва своя четвърти полпозишъна от началото на сезона във Формула 1, след като за трета поредна година триумфира в квалификацията преди Гран При на Сао Пауло.
Битката за полпозишъна на „Интерлагос“ се проведе при изключително тежки метеорологични условия на проливен дъжд. Заради него сесията беше спряна за близо час и половина само 2:23 минути след началото ѝ, когато небето над пистата наистина се отвори и трасето се наводни.
В крайна сметка, въпреки продължаващия валеж, условията се подобриха достатъчно, за да позволяват възобновяването на квалификацията. Очаквано абсолютно всички пилоти заложиха на гумите за екстремно мокра настилка за началото, като само в хода на първата фаза времената за обиколка паднаха с над 10 секунди. Изсъхването на пистата продължи и във втората фаза, в чиято среда пилотите започнаха да преминават към гумите интермедия.
В заключителните 13 минути обаче дъждът се завърна, което започна да мокри пистата и направи първите летящи обиколки с интермедия много важни. Заради този дъжд битката за полпозишъна реално беше решена още до средата на третата част, след което всички пилоти се прибраха в гаражите си и повече не се появиха на пистата, която отново се наводни.
Норис се ориентира най-добре в третата фаза и с време от 1:27.470 изпревари с 0.204 секунди своя сънародник Джордж Ръсел. Пилотът на Мерцедес беше изключително разочарован от развоя на събитията, въпреки че той нямаше как да си осигури полпозишъна, защото е наказан с 5 места и така ще потегли седми.
Санкцията на пилота на Мерцедес означава, че новокоронясанията световен шампион и негов съотборник Андреа Кими Антонели ще стартира втори преди Лиам Лоусън, който ще допълни тройката. Новозеландецът се класира пети, но след наказанията на Ръсел и Шарл Леклер, който е санкциониран с 10 места, ще стартира трети, изравнявайки най-добрата си стартова позиция от Гран При на Азербайджан миналата година.
До пилота на Рейсинг Булс на втората редица ще застане Нико Хюлкенберг с Ауди, а от третия ред ще тръгнат Исак Хаджар и Оливър Беарман. Ръсел и Фернандо Алонсо ще се наредят на четвъртата редица пред Алекс Албон и отпадналият във втората фаза Оскар Пиастри, които ще оформят топ 10 на старта.
Наказаният Люис Хамилтън остана първи извън десетката в квалификацията, след като беше сред пилотите, които не преминаха към интермедия. Заедно със седемкратния световен първенец участието си в квалификацията след вторите ѝ 15 минути приключиха още Пиастри, Рафаел Камара, Арвид Линдблад, Карлос Сайнц и Макс Верстапен.
Верстапен, който е с наказание от 30 места, дори не излезе на пистата в рамките на сесията, в която Линдблад получи инструкция да спре на пистата и той го стори в безопасна позиция, което не наложи прекъсване. Такова обаче имаше в самия край, когато представителят на домакините Камара се заби в стената на 12-ия завой. Новакът блокира гуми в подхода за кривата с гумите интермедия и нямаше шанс да спре колата си върху наводнената трева, което доведе до неговия челен удар в стената от гуми.
Франко Колапинто беше първият елиминиран пилот в края на първата фаза, в която аржентинецът завърши на 0.177 зад Албон в битката за последното място във втория сегмент. Заедно с пилота на Алпин елиминирани бяха още неговият съотборник Пиер Гасли, Ланс Строл, Валтери Ботас, Серхио Перес и вторият от представителите на домакините Габриел Бортолето.
Бразилският пилот на Ауди практически приключи участието си още в средата на откриващите 18 минути, след като излетя в 12-ия завой и се удари предпазните заграждения. Това нанесе сериозни поражения по задния ляв край на колата на Бортолето, които механиците му нямаше как да отстранят и той не се върна на пистата, след като стигна до бокса.
В самото начало на сесията Камара също загуби контрол върху колата си на обратната права и също се удари в предпазните заграждения. За щастие на дебютанта обаче при този инцидент единствените поражения бяха само по предното му крило и той продължи участието си в квалификацията.
Добрата новина за Бортолето е, че той няма да стартира последен заради наказанията на Верстапен, Хамилтън и Перес, който също има санкция от 30 места, каквато има и Верстапен. Така в дъното на решетката Бортолето ще потегли 19-ти пред Верстапен, Перес и Хамилтън, чиято санкция набъбна до 75 места, след като Ферари трябваше да постави изцяло нова задвижваща система в неговата кола заради проблемите му в третата тренировка.
Състезанието за Гран При на Сао Пауло, 20-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, е предвидено за утре от 19:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.
Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages