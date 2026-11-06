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Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло

  • 6 ное 2026 | 18:51
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Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло

Световният шампион Ландо Норис с Макларън беше най-бърз в първата свободна тренировка за Гран При на Сао Пауло, 20 кръг от сезона във Формула 1. При симулацията на квалификационни обиколки Норис постигна 1.11,717 минути.

Втори остана новият световен шампион Андреа Кими Антонели с Мерцедес, само на 0,082 секунди от Норис, а трети - Макс Верстапен с Ред Бул, на 0,236 от Ландо.

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Топ 5 допълниха Люис Хамилтън с Ферари, на 0,324 секунди от Норис и Джордж Ръсел с другата кола на Мерцедес, който остана на 0,386 секунди от първото място. Исак Хадраж с Ред Бул се оказа последният, който успя да се събере в разлика, по-малка от половин секунда спрямо най-бързия, французинът остана на 0,439 секунди.

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Най-добър сред останалите се оказа Габриеле Мини, който се класира седми с колата на Алпин, на 0,852 секунди. Мини смени Пиер Гасли за първата сесия и успя да изпревари с по-малко от 0,1 секунди Франко Колапинто с другата кола на Алпин.

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Тренировката беше спряна веднъж за малко повече време, след като Фреди Слейтър с Ауди остана неподвижен между завои 9 и 10, а след това заради проблем неподвижен остана и Алекс Албон с Уилямс.

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Снимки: Gettyimages

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