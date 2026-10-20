Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

Манчестър Сити и АЕК (Атина) играят при резултат 1:0 в сблъсък от третия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Елиът Андерсън откри резултата в 12-тата минута.

В състава на домакините липсват някои важни фигури, една от които е голмайсторът Ерлинг Холанд. Затова Енцо Мареска е избрал да започне мача с тийнейджъра Флойд Самба като централен нападател, като това е дебют за 17-годишния играч в Шампионската лига. Той ще има подкрепата на Фил Фоудън, Раян Шерки и Алан Елиас в предни позиции, като и за бразилеца това е дебютен мач в най-силния клубен турнир. В средата на терена пък ще си партнират Енцо Фернандес и Елиът Андерсън.

Tonight’s team to face AEK Athens! 💪🩵 XI | Donnarumma, Lewis, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, Anderson, Fernández, Allan, Cherki, Foden, Samba SUBS | Rulli, Bettinelli, Guéhi, Ndiaye, Haaland, Doku, Aït-Nouri, Reis, Bouaddi, McAidoo, Braithwaite https://t.co/ricg7ptpYp — Manchester City (@ManCity) October 20, 2026

Марко Николич пък стартира с двойката Лука Йович и Барнабаш Варга в атака. Ловро Маер и Жоао Марио ще бъдат на двете крила, а Разван Марин и Кервин Ариага ще са двамата опорни халфове.

Our starting XI! ⚔️ #AEKFC #ForzaAekara #UCL https://t.co/cuoHjG3GEv — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) October 20, 2026

Гостите започнаха мача със самочувствие и дори отправиха първия удар в мача. Той бе дело на Ариага в 5-ата минута, но пропусна целта.

Ман Сити обаче откри с първата си по-добра възможност в 12-тата минута. Домакините си спечелиха фаул пред наказателното поле, Енцо Фернандес изпълни наказателния удар, топката срещна напречната греда, а Елиът Андерсън бе най-съобразителен да притича и да я довкара в опразнената врата.

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