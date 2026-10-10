Мартин Георгиев игра малко при класическа победа на АЕК над ОФИ

АЕК Атина записа категоричен успех с 3:0 над ОФИ Крит в среща от гръцкото първенство. Българският бранител Мартин Георгиев започна двубоя на скамейката на домакините, но се появи в игра в заключителните минути на срещата. Автори на попаденията станаха защитниците Филипе Релвас ('41) и Харолд Мукуди ('83), а Мият Гачинович ('93) оформи класическия резултат.

В 31-вата минута гол на Дерек Кутеса бе отменен поради извършено нарушение.

Домакините успяха да открият резултата в 41-вата минута, когато Филипе Релвас засече с глава центриране от корнер на Ловро Мажер за 1:0.

Гостите останаха с човек по-малко в 64-тата минута, когато Айтор Канталапиедра бе изгонен от игра след втори жълт картон.

АЕК материализира численото си предимство в 83-тата минута чрез Харолд Мукуди, който се разписа с глава след корнер. В третата минута на добавеното време (93') Мият Гачинович сложи точка на спора, отбелязвайки за крайното 3:0.

След този успех АЕК Атина събира актив от 14 точки и се изкачва на 2-ро място в класирането. Тимът на ОФИ Крит остава с общо 10 точки и заема 4-та позиция в подреждането.

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