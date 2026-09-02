Мартин Георгиев откри головата си сметка за АЕК

Българският национал Мартин Георгиев вкара първия гол в кариерата си за гръцкия шампион АЕК.

83’ O Μάγερ εκτελεί φάουλ, ο Γκεοργκίεφ πιάνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι και κάνει το 0-2!#AEKFC #ForzaAekara #GreekCup pic.twitter.com/OSeh5qaArT — AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) September 2, 2026

Бившият бранител на Славия отбеляза второто попадение за атиняни за победата с 2:0 над втородивизионния Нестос Хрисопулис в мач от първия кръг за Купата на Гърция, игран в Кавала. Турнирът за втора поредна година се провежда във формата на клубните турнири на УЕФА – единна група и определен брой мачове.

Георгиев се разписа в 83-ата минута, след като Ловро Маер центрира от фаул, а родният бранител се включи на втора греда и вкара с глава. Това бе и първи мач на българина за новия сезон, като той започна като титуляр и престоя през цялото време на терена.

Преди това АЕК бе открил с мощен удар от наказателното поле на анголския нападател Зини още в 10-ата минута.

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Снимки: Imago