Марк Маркес ще пътува за Катар във „възможно най-късния момент“

Марк Маркес обяви, че ще замине за предстоящия старт от MotoGP в Лусаил във „възможно най-късния момент“. Испанецът има реален шанс за шампионската титла в Катар, след като спечели Гран При на Малайзия.

Надпреварата на пистата „Лусаил“ обаче е съпътствана от сериозно напрежение. Ръководството на MotoGP настоява състезанието да се проведе, докато пилотите избягват пътуването до близкоизточната държава заради нестабилния и непредвидим конфликт между САЩ, Израел и Иран, започнал в региона в края на февруари.

K.O. after the GP, but still with some energy to tease the rivals 😜 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/p47B1LHcp9 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

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След края на надпреварата в Малайзия от Ямаха излязоха с официална позиция, че техните тимове и състезатели няма да пътуват за Катар за състезанието през следващата седмица. От MotoGP отговориха с контраизявление, предупреждавайки, че японският производител може да бъде санкциониран със спортни наказания за неявяване.

Що се отнася до Маркес, той възнамерява да пристигне в Катар едва в последния момент – след официалната пресконференция преди надпреварата и навреме единствено за първата свободна тренировка в петък.

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„Връщам се в Испания и ще кацна в Катар във възможно най-късния час – в четвъртък вечерта“, заяви Марк Маркес пред TNT Sports.

Думите му пред медията бяха изречени преди официалната пресконференция след състезанието, на която той предпочете да избегне директен отговор на въпроса дали MotoGP изобщо трябва да организира старт в Катар.

„Предпочитам да не казвам нищо“, беше лаконичен пилотът.

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Маркес не е единственият състезател, който няма да потегли директно към Катар. Неговият брат Алекс Маркес потвърди, че ще пропусне състезанието в Лусаил поради операция на рамото, докато Педро Акоста сподели пред TNT Sports, че първо ще отиде до Индонезия.

„Отивам на остров Бали да релаксирам за малко и след това ще видим какво ще стане“, каза състезателят на КТМ.

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Тим шефът на Дукати Давиде Тардоци също коментира ситуацията пред след финала в Малайзия, като заяви, че всички изисквани от състезателите гаранции за безопасност са предоставени.

„Не се притеснявам - заяви Тардоци преди изявлението на Ямаха. - Организаторите ни увериха, че всичко там е напълно безопасно.“

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Запитан за срещите между състезателите и отражението им върху старта в Катар, италианецът допълни: „Всичко, което пилотите поискаха от Дорна и Либърти, бе осигурено от Карлос Еспелета, който пътува до Катар, за да организира тези детайли. В момента се чувстваме в безопасност. Отиваме там, защото катарската общност заслужава това състезание.“

Тардоци добави, че не е запознат с подробностите около вътрешните разговори на състезателите: „Не искаме да навлизаме в темата, тъй като не знаем какво точно са обсъждали пилотите помежду си – това бе частен разговор. В крайна сметка знаем, че пътуването е безопасно, и ще го осъществим.“

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„Пилотите имат договори с отборите, така че няма основание те сами да изискват гаранции от организаторите. Всичко трябва да минава през отборите – организаторите предоставят уверенията на тимовете, а ние ги свеждаме до състезателите. Това е правилният ред“, подчерта мениджърът.

Шефът на Тракхаус Априлия Давиде Бривио изрази по-умерена позиция от Тардоци, но потвърди готовността на своя тим за участие в Лусаил.

„Поели сме ангажимент към шампионата на MotoGP и стартовете от календара - заяви той. - Състезанието е потвърдено, така че сме готови да заминем. Целият ни екип ще пътува по обичайния начин, за да изпълним задълженията си. Надяваме се на надпревара, пистата е фантастична и винаги предлага отлични състезания. Отиваме там и ще чакаме пилотите да се появят на трасето.“

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Снимки: Gettyimages