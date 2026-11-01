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Ямаха бойкотира Гран При на Катар заради напрежението в Близкия изток

  • 1 ное 2026 | 14:14
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Японският производител Ямаха официално обяви, че няма да изпрати свой екип в Доха за предстоящото състезание за Гран При на Катар. Решението идва на фона на ескалиращата геополитическа обстановка и военния конфликт в региона на Близкия изток.

За Катар няма да пътуват както заводският тим, така и сателитния партньор Прамак. Двата отбора ще пропуснат 20-ия кръг за сезона, планиран да се проведе на пистата „Лосаил“ между 6 и 8 ноември. В трудовите договори на компанията Ямаха Мотор е заложена специална клауза, която позволява на ръководството да забрани командироването на служители в райони, засегнати от военни действия.

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Тази крайна мярка бе предприета след неуспеха на последния опит от страна на състезатели и отбори да договорят отмяна на катарския кръг. Въпреки напрежението ръководството на MotoGP продължава да настоява за провеждане на състезанието. Заместник-изпълнителният директор Карлос Еспелета посети страната за директни разговори с местните власти, които увериха, че сигурността на служителите и екипите в падока е напълно гарантирана.

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Въпреки тези уверения обстановката остава непредсказуема, като множество държави по света вече препоръчаха на гражданите си да избягват пътувания до Катар. Влияние върху ситуацията оказват и предстоящите междинни избори в САЩ.

„След най-новия анализ на обстановката в Близкия изток Ямаха не откри достатъчно основания за промяна на действащите вътрешнофирмени ограничения за пътуване. В резултат на това уведомихме групата MotoGP за решението си да не участваме в Гран При на Катар през 2026 година. Този избор отразява нашата собствена оценка и не зависи от мерките, предприети от организаторите. Ямаха остава напълно ангажирана с шампионата и очаква с нетърпение завръщането си на пистата за Гран При на Португалия“, се казва в официалното съобщение на японската марка.

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Оттеглянето на Ямаха изостря още повече конфликта между ръководството на шампионата и останалите 11 тима на решетката. По време на последните срещи от MotoGP и носителя на търговските права напомниха на всички участници за договорните им ангажименти да стартират във всяко състезание от календара.

Според информация на специализираното издание motorsport.com евентуален бойкот на надпреварата в Катар може да доведе до сериозни финансови и спортни наказания за пилотите, включително спиране на състезателните им права за следващите стартове в Португалия и Валенсия.

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Към момента от страна на MotoGP все още няма официален отговор относно бойкота на Ямаха.

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Снимки: Gettyimages

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