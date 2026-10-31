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Алекс Маркес пропуска Гран При на Катар заради операция?

  • 31 окт 2026 | 12:06
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Според информация на Sky Sports Italia, Алекс Маркес може да пропусне предстоящата следващата седмица Гран При на Катар в MotoGP, за да се подложи на операция.

Целта на интервенцията е да премахне пластината, която беше поставена около дясната му ключица след зверското падане по време на състезанието в Каталуния през месец май. По информация на motorsport.com, тази операция е била предвидена за след края на сезона, но сега може да бъде изтеглена за идния вторник.

По този начин по-малкият от братята Маркес ще пропусне Гран При на Катар с идеята да се възстанови за финалните два кръга в Португалия и Валенсия. Важно е да се отбележи, че пилотът на Грезини Дукати е един от най-големите критици на идеята за провеждане на състезателния уикенд на „Лусайл“ предвид нестабилната обстановка в Близкия изток.

Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки
Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

„Обмисляме всички възможни варианти. Откакто се завърнах след катастрофата в Монтмело, тренирам преди всяко състезание, но истината е, че ми е много трудно. Катастрофата, която претърпях в Барселона, беше много тежка, а операцията на ключицата ми беше извършена съвсем скоро след инцидента“, коментира Алекс Маркес пред репортерите в Малайзия.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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