Педро Акоста: Правим страхотен край на сезона

Педро Акоста не успя да се пребори за първия си дубъл в MotoGP, след като завърши на втората позиция в надпреварата за Гран При на Малайзия.
След финала на „Сепанг“ пилотът на КТМ заяви, че е дал всичко от себе си и обясни защо имаше трудности с изпреварването си срещу Алекс Маркес, което му отне половината състезание. Той също така каза, че се радва за екипа си с оглед силния финал на сезона, който правят те.
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP
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„Дадох всичко от себе си. Алекс беше много бърз в началото, имаше по-висока скорост на правите и това направи изпреварването ми много трудно. Както и да е, отново второ място. Много се радвам за момчетата, правим страхотен край на сезона“, заяви състезателят на КТМ.
Снимки: Gettyimages