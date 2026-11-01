Педро Акоста: Правим страхотен край на сезона

Педро Акоста не успя да се пребори за първия си дубъл в MotoGP, след като завърши на втората позиция в надпреварата за Гран При на Малайзия.

The Shark secures a double podium weekend, taking P2! 🦈@37_pedroacosta #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/YYszpxfUnU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

След финала на „Сепанг“ пилотът на КТМ заяви, че е дал всичко от себе си и обясни защо имаше трудности с изпреварването си срещу Алекс Маркес, което му отне половината състезание. Той също така каза, че се радва за екипа си с оглед силния финал на сезона, който правят те.

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„Дадох всичко от себе си. Алекс беше много бърз в началото, имаше по-висока скорост на правите и това направи изпреварването ми много трудно. Както и да е, отново второ място. Много се радвам за момчетата, правим страхотен край на сезона“, заяви състезателят на КТМ.

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Снимки: Gettyimages