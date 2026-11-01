Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Педро Акоста: Правим страхотен край на сезона

  • 1 ное 2026 | 10:34
  • 172
  • 0
Педро Акоста: Правим страхотен край на сезона

Педро Акоста не успя да се пребори за първия си дубъл в MotoGP, след като завърши на втората позиция в надпреварата за Гран При на Малайзия.

След финала на „Сепанг“ пилотът на КТМ заяви, че е дал всичко от себе си и обясни защо имаше трудности с изпреварването си срещу Алекс Маркес, което му отне половината състезание. Той също така каза, че се радва за екипа си с оглед силния финал на сезона, който правят те.

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

„Дадох всичко от себе си. Алекс беше много бърз в началото, имаше по-висока скорост на правите и това направи изпреварването ми много трудно. Както и да е, отново второ място. Много се радвам за момчетата, правим страхотен край на сезона“, заяви състезателят на КТМ.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Естебан Окон с първи коментар след загубеното място в Хаас

Естебан Окон с първи коментар след загубеното място в Хаас

  • 1 ное 2026 | 06:12
  • 2486
  • 1
Дисквалифицираха Лиам Лоусън от квалификацията в Мексико

Дисквалифицираха Лиам Лоусън от квалификацията в Мексико

  • 1 ное 2026 | 05:55
  • 12828
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

  • 1 ное 2026 | 05:50
  • 27660
  • 4
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

  • 1 ное 2026 | 05:45
  • 7768
  • 1
Шарл Леклер: Не се справих добре

Шарл Леклер: Не се справих добре

  • 1 ное 2026 | 01:50
  • 1200
  • 1
Джордж Ръсел: Щастлив съм след трудната седмица

Джордж Ръсел: Щастлив съм след трудната седмица

  • 1 ное 2026 | 01:42
  • 1208
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

ЦСКА се издъни пред 18 000 на уникален стадион и сдаде върха, Лапоухов спаси дузпа и по-голям провал

  • 31 окт 2026 | 21:29
  • 136553
  • 1010
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 129021
  • 399
Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

Ще има ли Формула 1 своя нов шампион след Гран При на Мексико Сити?

  • 1 ное 2026 | 10:00
  • 2577
  • 0
Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

Гиздол: Такова нещо не съм виждал в кариерата ми

  • 31 окт 2026 | 21:53
  • 61833
  • 84
Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

Милан пак постави Интер на колене, "нерадзурите" останаха далеч от нов обрат

  • 31 окт 2026 | 23:43
  • 40155
  • 36
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 65002
  • 51