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Маркес и Куартараро начело на бунта на пилотите срещу състезанието в Катар

  • 1 ное 2026 | 13:55
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Почти всички състезатели от Кралския клас на световния шампионат по мотоциклетизъм MotoGP са подписали протестно писмо, изразявайки категоричното си несъгласие с провеждането на Голямата награда на Катар на фона на нарастващото напрежение и рисковете за сигурността в Близкия изток.

Според информация на специализираното издание GPOne и други източници, решението е взето след редица срещи в падока. Съобщава се, че почти целият състав на стартовата решетка – с изключение на едва трима състезатели – е сложил подписа си под официалното писмо до ръководството на шампионата.

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Маркес и Куартараро оглавяват протеста

Основни двигатели на недоволството са две от най-влиятелните фигури сред пилотите – шесткратният световен шампион Марк Маркес и бившият първенец Фабио Куартараро.

Напрежението ескалира допълнително след сензационни разкрития на motorsport.com, според които ръководният орган – Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ), е отправил ултиматум към състезателите. Твърди се, че всеки пилот, отказал да пътува за старта в Катар, е заплашен с дисквалификация и забрана за участие в последните два кръга от сезона в Португалия и Валенсия.

Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP
Марк Маркес триумфира в Малайзия и вече докосва титлата в MotoGP

Алекс Маркес, който открито изрази опасенията си за пътуването, дори обмисля да изтегли по-рано планирана операция на ключицата, за да има основателна медицинска причина да пропусне надпреварата.

Организаторите и MotoGP са категорични, че стартът ще се състои

Скандални наказания грозят пилотите в MotoGP
Скандални наказания грозят пилотите в MotoGP

Въпреки разговорите зад кулисите и притесненията на отборите, управата на MotoGP и местните организатори уверяват, че обстановката е безопасна и събитието ще се проведе по график следващата седмица.

По време на уикенда за Голямата награда на Малайзия, където победи Марк Маркес, заместник-директорът на MotoGP Карлос Еспелета посети пистата „Лусаил“. Изпълнителният директор на Катарския фонд за социални и спортни инициативи Абдулрахман Ал Манай публикува обща снимка с него в социалните мрежи, заявявайки, че страната е напълно готова да посрещне състезателите, екипите и публиката.

Алекс Маркес пропуска Гран При на Катар заради операция?
Алекс Маркес пропуска Гран При на Катар заради операция?

Позициите на братята Маркес

Запитан в Малайзия от испанския вестник AS относно бойкота, Марк Маркес предпочете да остане сдържан:

„Когато не мога да изразя свободно мислите си, предпочитам да мълча. По-добре е да не говоря, отколкото да казвам неща, които не са истина. След травмите осъзнах, че имаме само едно тяло и един живот, докато моменти и кариери има много. Животът винаги трябва да бъде на първо място.“

Брат му Алекс Маркес, който кара за тима на Грезини, бе далеч по-прям в изказването си пред медиите:

„Когато ние, пилотите, се обединяваме, ние се борим не само за себе си, но и за целия падок. Поне 70-85 процента от хората тук категорично предпочитат да не пътуват за това състезание.“

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Малайзия
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Снимки: Gettyimages

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