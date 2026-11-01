Ето как Марк Маркес ще стане световен шампион в Гран При на Катар

Около провеждането на Гран При на Катар в MotoGP следващата седмица все още има сериозни въпросителни, породени от нестабилната обстановка в Близкия изток.

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Ако състезателният уикенд на „Лусайл“ все пак се състои, той ще предостави първата възможност на Марк Маркес да си гарантира световната титла в кралския клас за 2026 година. За целта испанецът ще трябва да си тръгне от Катар с преднина от поне 74 точки пред Хорхе Мартин и 75 пред Марко Бедзеко.

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В момента пилотът на Дукати води с 44 пункта пред Мартин и с 67 пред Бедзеки. Това означава, че в спринта и състезанието под изкуственото осветление в Катар, той ще трябва да спечели поне 30 точки повече от Мартин и 8 повече от Бедзеки.

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Причината Маркес да се нуждае от по-голяма преднина пред Бедзеки се крие в техните резултати от началото на сезона. Теоретично е възможно те да завършат с равен точков актив и равен брой победи, като в този случай предимството ще бъде на страната на Бедзеки, който би имал повече втори места в състезанията.

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В същото време Мартин със сигурност ще завърши сезона с по-малко победи от Маркес, което дава предимство на действащия шампион при равенство в края на кампанията. Състоянието на Мартинатора след контузията, която получи в Австралия и го принуди да се оттегли от уикенда в Малайзия поставя сериозни въпросителни около участието му в Катар след седмица.

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А в случай, че състезателният уикенд в Персийския залив все пак не се проведе, тогава нещата за Маркес стават още по-лесни. При този потенциален развой на събитията, той ще може да си гарантира титлата в Гран При на Португалия (20-22 ноември), когато ще бъде в позиция, в която не трябва да губи повече от 7 точки спрямо Мартин и 30 спрямо Бедзеки. Анулирането на състезанието в Катар ще означава, че Маркес със сигурност ще завърши сезона с повече победи от Бедзеки, така че равенство в края на сезона ще му донесе осма световна титла в MotoGP.

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Снимки: Gettyimages