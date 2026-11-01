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Алекс Маркес: Доволен съм от третото място, това беше максимумът днес

  • 1 ное 2026 | 10:27
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Алекс Маркес: Доволен съм от третото място, това беше максимумът днес

Алекс Маркес призна след финала на надпреварата за Гран При на Малайзия, че третото място е било максимумът за него на „Сепанг“, въпреки че стартира от полпозишъна на малайзийското трасе.

Още в началото на пилотът на Грезини Дукати беше изпреварен от своя по-голям брат Марк, след което прекара близо половината дистанция на втората позиция. Впоследствие той загуби тази позиция от Педро Акоста, след което отблъсна атаките на Марко Бедзеки, за да се качи на подиума.

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„Беше много трудно, много горещо. Още преди старта знаех, че ще е трудно да натискам през цялото време. Затова в началото карах малко по-спокойно зад Марк, но беше трудно. Доволен съм от третото място, това беше максимумът днес. Благодаря на отбора, че сглобиха обратно мотора, който унищожих вчера. Искам също така да изкажа моите най-искрени съболезнования на цяла Испания“, каза по-малкият от братята Маркес след финала.

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Снимки: Gettyimages

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