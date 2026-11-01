От MotoGP отговориха на Ямаха, войната в спорта се разгаря

Ръководството на MotoGP предупреди японския производител Ямаха за възможни спортни последствия, след като компанията официално обяви решението си да се оттегли от предстоящия старт за Гран При на Катар следващата седмица.

Новината предизвика сериозен трус в падока на пистата „Сепанг“ в неделя, когато японският тим информира организаторите, че няма да застане на старт на трасето „Лосаил“ в периода между 6 и 8 ноември.

A big day for @marcmarquez with the title now within match point 🏆🎯 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/QYgjxUXJav — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 1, 2026

Ямаха бойкотира Гран При на Катар заради напрежението в Близкия изток

От Ямаха Мотор Къмпани се позоваха на вътрешна клауза в договорите на служителите си, която позволява на ръководството да забранява пътувания до зони, засегнати от военни конфликти. В официално изявление бе пояснено, че след анализ на ситуацията не са намерени достатъчно основания за отмяна на съществуващите корпоративни ограничения за пътуване.

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Въведената забрана засяга директно заводския отбор на Ямаха и би могла да окаже влияние и върху сателитния им партньор Прамак.

От MotoGP реагираха бързо на създалата се ситуация, като подчертаха, че всички останали участници са потвърдили заминаването си за Доха за 20-ия кръг от световния шампионат. Организаторите допълниха, че Ямаха нарушава действащия договор с първенството, а конкретните санкции ще бъдат определени от Международната федерация по мотоциклетизъм (ФИМ).

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„MotoGP изразява своето разочарование от решението на Ямаха да пропусне Гран При на Катар. Въпреки че отчитаме по-широката корпоративна политика на отбора за ограничаване на пътуванията в Близкия изток, не смятаме, че това действие кореспондира с предоставените мащабни гаранции за безопасност към всички страни в шампионата“, се посочва в официалното становище.

„След разговори с властите в Катар, пистата "Лусаил", независими експерти по сигурността и въз основа на нашия текущ анализ на риска, MotoGP не разполага с информация, която да налага промяна в плановете за надпреварата. Тази позиция, заедно с най-актуалните данни, бе предадена на всички производители и тимове. Приветстваме потвърждението на останалата част от стартовата решетка, че ще се състезава в Катар, и благодарим за проявената ангажираност. Наред с договорните последствия по споразуменията на Ямаха с MotoGP и IRTA, неучастието носи и спортни последици, които ще бъдат разгледани от ФИМ съгласно действащия правилник.“

Много анализатори са на мнение, че това е едва началото на очертаващата се гражданска война в мотоциклетния спорт, като пилотите и отборите може да се опълчат на ФИМ и Либърти Медия, като това може да има унищожителни последици за MotoGP.

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Снимки: Gettyimages