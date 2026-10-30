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Григор Димитров научи първия си съперник за "Мастърс"-а в Париж

  • 30 окт 2026 | 22:43
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Григор Димитров научи първия си съперник за "Мастърс"-а в Париж

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе с парагваеца Адолфо Вайехо в първия кръг от квалификациите за турнира от сериите "Мастърс" 1000 в Париж.

Димитров бе поканен за участие в надпреварата в последния момент, след като чехът Якуб Меншик се отказа заради контузия и това доведе до размествания в цялата схема.

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При победа над Вайехо във втория и финален кръг на квалификациите Димитров ще срещне победителя от срещата между италианеца Лоренцо Сонего и испанеца Жауме Мунар.

До момента Димитров и Вайехо имат една среща помежду си. Тя бе през май тази година в първия кръг на турнира "Мастърс" в Мадрид. Тогава 22-годишният парагваец спечели с 6:4, 6:4.

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Снимки: Gettyimages

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