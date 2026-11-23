Тенис легендата Джими Конърс се подложи на операция заради рак на ухото

Легендарният Джими Конърс разкри деликатни подробности около здравословното си състояние. 74-годишният бивш номер едно в света сподели, че е претърпял хирургическа интервенция заради раково образувание на ухото. Американецът съобщи новината в последния епизод на подкаста Advantage Connors, който води заедно със сина си Брет, като същевременно отправи и важно предупреждение към аудиторията си.

Осемкратният шампион от Големия шлем поясни, че първата процедура е извършена преди около шест седмици. Оттогава той е в процес на възстановяване, който включва частична реконструкция на ухото, защитено към момента с превръзка. На Конърс му предстои и втора операция за завършване на лечението.

„Всичко върви добре, нещата се развиват в правилната посока и следващата седмица ми предстои още една операция. Ще ви покажа крайния резултат, когато му дойде времето“, заяви Конър. Американецът не уточни конкретния вид на диагностицирания рак.

Призив за защита от слънчевите лъчи

Освен че информира за личната си битка, Конърс използва трибуната, за да подчертае огромното значение на слънцезащитата. Той припомни, че в годините на неговата младост не е имало достатъчно информираност относно използването на защитни кремове, особено сред спортистите, които прекарват безброй часове на открито под директна слънчева светлина.

„Направете си услуга: не преминавайте през това. Използвайте слънцезащитни продукти, не си докарвайте подобно нещо. Пазете се“, отправи категоричен съвет легендарният тенисист.

Новината идва скоро след появата на Конърс на Откритото първенство на САЩ, където той връчи трофея на финалиста Александър Зверев. Смятан за една от най-значимите фигури в историята на аристократичния спорт, американецът остава недостижим на върха с рекордните 109 титли на сингъл от турнири на АТР, осем трофея от Големия шлем и впечатляващите 268 седмици като водач в световната ранглиста.

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