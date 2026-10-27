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Григор Димитров излиза срещу Флавио Коболи във Виена в търсене на ритъм и форма

  • 27 окт 2026 | 13:52
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Григор Димитров излиза срещу Флавио Коболи във Виена в търсене на ритъм и форма

Първата ракета на България Григор Димитров започва участието си на турнира от категория ATP 500 във Виена срещу италианеца Флавио Коболи. Двубоят от първия кръг (1/16-финали) е насрочен за 27 октомври от около 21:00 часа на твърдите кортове в залата "Вийнер Щадхале".

За Григор Димитров това е осмо участие в надпреварата във Виена, където през 2022-ра достигна до полуфиналите. Българинът традиционно се представя силно на твърди кортове в зала и притежава впечатляващ баланс от 124 победи и 75 загуби в кариерата си на тази настилка. За разлика от предишни години, когато идваше в Австрия след силна седмица в Стокхолм, сега турнирът в шведската столица е преместен след "Мастърс" в Париж. Така Димитров влиза в турнира с цел да изгради инерция, вместо да я пренесе от предишна надпревара.

Най-голямото предизвикателство пред българина през настоящата година остават физическите проблеми и липсата на постоянство. Изключение прави кратък успешен период на трева, но извън него формата му е колеблива. В последното си официално участие той отпадна в първия кръг на Чалънджър турнира в Сен Тропе след загуба с 0:2 сета (6:7(3), 3:6) от сравнително неопитния Едас Бутвилас.

Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе
Григор Димитров загуби още на старта на "Чалънджър" в Сен Тропе

Преди старта във Виена Димитров сподели, че годината е била изключително трудна за тялото му и че прекарва повече време у дома в опити да се възстанови и да направи промени за бъдещето. По думите му, на този етап от кариерата си той трябва да бъде много внимателен към сигналите, които тялото му дава, и да намери нови начини да се пренастрои за предстоящите предизвикателства.

Съперникът на българина Флавио Коболи прави силен сезон с няколко забележителни резултата, които го поставиха стабилно сред първите 10 в света и му осигуриха шансове за класиране за Финалите на ATP в Торино. През сезона той обаче преминава и през епизоди на ранни отпадания. Миналата седмица той стигна до полуфиналите в Лион, което бе важна глътка въздух след поредни отпадания в първите кръгове на турнирите в Пекин и Шанхай.

Италианецът има скромна статистика в закрити помещения. През миналата година той записа отрицателен баланс от 6:9 победи на твърди кортове в зала, а през 2026 година има 2 победи и 4 загуби на тази настилка. В предишните си две участия във Виена Коболи е спечелил общо два мача. Въпреки това колебанията му в началните кръгове на турнирите са забележими през този сезон, като в първите си мачове той често играе под обичайното си ниво, преди да набере инерция.

До момента Григор Димитров и Флавио Коболи никога не са се срещали в официален мач при мъжете.

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Снимки: Gettyimages

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