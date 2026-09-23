Григор Димитров: Трудно е да гледаш как Джокович остарява

Българската тенис звезда Григор Димитров сподели мислите си за Новак Джокович, като призна, че му е трудно да наблюдава как сръбската легенда преминава през труден период.

Първата ни ракета коментира пред „Болавип“ еволюцията в тениса и усещането да виждаш как великият сръбски тенисист вече не е толкова непобедим, колкото беше преди.

Коментарите на Димитров дойдоха по време на сблъсъка на България с Дания за Купа „Дейвис“. Той призна, че е трудно да се приеме спадът във формата на Джокович, макар и това да е напълно неизбежно. 35-годишният българин твърди, че времето в крайна сметка настига всеки и никакъв професионализъм или подготовка не могат да го спрат завинаги.

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Димитров също така заяви, че този процес е естествена част от кариерата на всеки спортист. „По-младото поколение ще продължи да се подобрява и в крайна сметка ще те свали от трона“, обясни той и добави, че в един момент тялото просто отказва да прави това, което е можело преди.

Джокович проби в топ 10 през март 2007 г. и с изключение на кратък период извън елита между ноември 2017 г. и юли 2018 г. поради контузия, той е постоянна част от него. Голяма част от това време прекара като номер 1 в света – позиция, която заемаше в продължение на рекордните 428 седмици, като междувременно спечели и рекордните 24 титли от "Големия шлем".

Тази ера вече е към своя край. Джокович изпадна от топ 10 след Откритото първенство на САЩ и въпреки че достигна финала на Откритото първенство на Австралия през януари, той не е доминиращата сила, която тенис светът беше свикнал да вижда седмица след седмица. Според Димитров тази промяна е напълно естествена, просто следствие от биологията, но въпреки това е трудна за наблюдаване.

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„Днешните тенисисти са просто по-едри, по-силни, по-бързи, което е естествена част от еволюцията на тениса. Разбира се, не е лесно да виждаш как Джокович остарява и може би изпитва известни затруднения. Колкото и силен да си, от биологична гледна точка е неизбежно това да те застигне в един момент“, каза Димитров.

Димитров също така даде да се разбере, че за него е важно да възприема живота като нещо повече от тенис. Той добави, че все още да може да живее мечтата си като по-опитен играч и това го кара да се чувства привилегирован и разглезен. И е сигурен, че Джокович се чувства по абсолютно същия начин.

„В известен смисъл чувствам, че така и трябва да бъде. В живота има и други неща освен тениса. Просто сме поставени в тази позиция, на много привилегировано място. Чувствам се разглезен и мисля, че трябва да се чувстваме така“, завършва интервюто си за „Болавип“ Димитров.

В момента под номер 12 в света, Джокович все пак показа тенис на високо ниво през сезона, достигайки финал на Откритото първенство на Австралия и полуфинал на "Уимбълдън". След това обаче отпадна още в първия кръг на Откритото първенство на САЩ, победен в пет сета от аржентинеца Мариано Навоне в мач, продължил четири часа и 36 минути. Това беше първата му загуба в откриващ кръг на турнир от "Големия шлем" от 2006 г. насам.

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Снимки: Gettyimages