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Григор пропуска турнира в Порто, ето причината

  • 28 сеп 2026 | 14:52
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Григор пропуска турнира в Порто, ето причината

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се отказа от участие на турнира от серията "Чалънджър 125" в Порто (Португалия). 35-годишният хасковлия получи "уайлд кард" за основната схема и трябваше да играе срещу Даниел Ринкон (Испания), но ще пропусне надпреварата заради контузия в лявото коляно, информира в социалните мрежи португалският журналист Жозе Моргадо.

Така мястото на Димитров ще бъде заето от "щастлив губещ" от квалификациите, в които участва и националът на България за Купа "Дейвис" Пьотр Нестеров.

Последната поява на Григор Димитров на корта бе през миналата седмица, когато допусна поражение в първия кръг на турнира от сериите "Чалънджър 125" в Сен Тропе (Франция).

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