Димитър Бербатов ще се срещне с ученици в Стара Загора

Ден преди да изиграе спектакъла си "Бербатов: Разкодиране" в Стара Загора, бившият футболист ще отдели специално внимание на деца от града. Това съобщиха организаторите на събитието.

На 30 октомври от 13:00 часа той ще бъде в Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев" в Стара Загора и ще се срещне с учениците от училището, а от 18:00 часа ще бъде на стадион "Берое", където ще се срещне и с множество таланти от детско-юношеската школа на клуба.

Самият спектакъл "Бербатов: Разкодиране" ще бъде представен в Стара Загора на 31 октомври от 19 часа на сцената на Държавна опера.

Началото на националното турне на спектакъла беше поставено в родния му Благоевград, а след това "Бербатов: Разкодиране" гостува на сцената на театъра в Пазарджик. Преди това Димитър Бербатов се срещна с деца в двора на Спортното училище в града.

Следващата дата от националното турне ще бъде на 26 ноември на сцената на Драматично-куклен театър "Иван Радоев"

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