Икарди за Интер: Бих променил някои неща към края

Авторът на над 280 гола в професионалната си кариера все още е без договор. Става дума за Мауро Икарди, който към момента не е намерил отбор, готов категорично да заложи на него и да отговори на изискванията му. Роденият през 1993 г. централен нападател говори за тази ситуация и за много други теми в интервю за италианския вестник La Repubblica:

Мауро Икарди със забрана да шофира до края на века

Никой не очакваше да види Икарди без отбор през ноември.

„Аз също не го очаквах, но никога не съм избирал отбор само за да имам къде да играя. Получих предложения, но предпочетох да изчакам, вместо да приема проект, в който не съм напълно убеден.“

От снимките, които публикувате в социалните мрежи, изглежда, че преминавате през спокоен период от живота си.

„Да, това е хубав момент. Разводът с Уанда Нара в Италия затвори важна глава от живота ми и днес гледам напред със спокойствие. С Еухения споделяме любов и силна връзка. Имам спокойствието да бъда себе си. Разбира се, една снимка не може да разкаже целия живот. Има неща, които пазя в сърцето си. Но щастието, което виждате, е истинско.“

Икарди продължава търсенето на нов отбор

Мечтаете ли да се завърнете в Интер?

„Би било специално. Преживях важни години там. С тази фланелка и капитанската лента изградих част от себе си. Краят беше болезнен и бих искал да мога да затворя този кръг по различен начин. Но едно завръщане би имало смисъл само ако има взаимно желание и обща цел, която да преследваме. Все още имам много какво да дам. Ако се върна някъде, ще го направя, за да бъда полезен и да печеля.“

Ако можехте да върнете времето назад, бихте ли променили нещо от престоя си в Интер?

„Не бих променил чувствата си към тези цветове, нито всичко, което дадох за клуба. Бих променил начина, по който реагирах в определени моменти, особено към края. Загубата на капитанската лента ме нарани много. За мен тя беше отговорност и повод за гордост. По същото време имах проблем с коляното и заради силната болка играех всеки мач с инжекции. Беше ми трудно да приема, че някои поставяха под съмнение сериозността на този проблем. Днес бих могъл да обясня ситуацията по-добре и да се справя с определени обстоятелства с повече хладнокръвие. Това признание не омаловажава нищо от онова, което дадох на Интер. То означава, че съм израснал като човек.“

Когато ви кажа „дерби“, какви картини изникват в съзнанието ви?

„Мачът започваше дни преди първия съдийски сигнал. Усещаше се по улиците, в погледите на хората. Излизаш на „Сан Сиро“ и разбираш, че един гол може да промени толкова много за толкова много хора. За щастие успях да отбележа няколко. Дори направих хеттрик, а имаше и онзи незабравим гол в 92-рата минута. Това са емоциите, заради които живее един нападател – огромно напрежение, почти никакво право на грешка и твоите фенове, които избухват от радост.“

Липсва ли ви животът в Италия?

„Много. Там израснах като човек и като футболист. Бих искал да се върна с проект, който да ме запали, и с възможността да изградя нещо значимо. Връзката с миналото остава, но погледът е насочен към бъдещето.“

А изпитвате ли носталгия по италианския футбол?

„В Серия А ми харесва вниманието към детайлите. Това е страхотна школа. Едно движение в наказателното поле може да бъде обсъждано цяла седмица. Средата е много взискателна, а аз самият също съм взискателен към себе си.“

Поддържате ли още връзка с бившите си съотборници от Интер?

„С някои от тях сме много близки. Когато си делил една съблекалня с някого в продължение на години, определени дълбоки връзки остават. Това е едно от хубавите неща във футбола.“

Какво би било усещането да се изправите срещу Интер като съперник?

„Това би бил различен мач, който ще върне много спомени. Но бих дал всичко от себе си за отбора, в който играя, без да проявявам неуважение към Интер и неговата история.“

Как се чувствате при мисълта, че стадион „Джузепе Меаца“ ще бъде разрушен?

„Той пази част от мен – излизането на терена, очакването преди мачовете, оглушителния рев на публиката при головете. Но разбирам необходимостта от модерни съоръжения, които да помогнат за увеличаването на приходите и за намаляването на изоставането спрямо големите европейски клубове.“

Има ли нещо за вас, което италианските фенове все още не знаят?

„Аз съм по-спокоен човек, отколкото хората си представят. Обичам да прекарвам време със семейството си. Винаги е имало огромно внимание към мен, но предпочитах да не обръщам внимание, дори когато не се разпознавах в нещата, които четях за себе си. Хората, които ме познават, знаят какъв съм.“

С какво ще се занимавате след края на футболната си кариера?

„Може да остана във футбола, но имам и бизнес интереси във финансовия сектор и недвижимите имоти. Заедно с моя адвокат и агент Летерио Пино, човек, на когото имам огромно доверие, работя по проекти, свързани с младите хора, включително със социална насоченост. Бих искал да дам възможност на деца, които нямат финансовите средства да играят футбол. Ще работя в тази посока. Но днес все още имам важни цели пред себе си и се чувствам пълноценен футболист.“

Какво бихте искали дъщерите ви да казват за вас, когато пораснат?

„Че са се чувствали обичани и винаги са можели да разчитат на мен. Мечтата ми е да ги видя как растат в хармония и да имам до себе си жената, която обичам.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages