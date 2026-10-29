Шефът на Рейсинг Булс: Това е важна стъпка за Никола

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов ще дебютира утре във Формула 1 в първата свободна тренировка за Гран При на Мексико Сити, като ще кара колата на Лиам Лоусън от Рейсинг Булс.

Българския лъв вече направи успешен еднодневен тест на “Имола” с болид на Рейсинг Булс от 2025 година, като записа 143 обиколки без проблеми и два кръга преди края на сезона във Формула 2 е в битката за титлата, като е на 7 точки от водача Рафаел Камара.

Tsolov takes the wheel for FP1 🇲🇽 The Red Bull Junior driver will make his official session debut in #F1 when he jumps in the VCARB 03 for FP1 in Mexico 🤘 #VCARB #MexicoGP https://t.co/ZePsDKtVD3 — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) October 28, 2026

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

“Участието на Никола в първата свободна тренировка е важна стъпка в развитието му в рамките на програмата за млади пилоти на Ред Бул - заяви шефът на Рейсинг Булс Алън Пърмейн. - Това е отражение на нашия ангажимент да развиваме младите таланти, като им предоставяме ценен опит на пистата и подкрепата, от която се нуждаят, за да се учат и усъвършенстват.

“След като вече работихме с Никола по време на теста в Имола, с интерес очакваме да го видим как надгражда този опит в Мексико и каква обратна връзка ще даде, за да помогне на подготовката ни за състезателния уикенд.”

Съперник на Никола Цолов тества в Индикар

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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