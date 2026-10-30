Люис Хамилтън: Във Формула 1 не е имало друг като мен

По-рано този месец Формула 1 обяви, че една от големите мечти на Люис Хамилтън ще се сбъдне в началото на следващото десетилетие, когато световният шампион ще се завърне в територията на Африка. Надпреварата, която ще носи името Гран При на Африка, ще се провежда на специално изградена писта в близост до Кигали, столицата на Руанда.

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Хамилтън не скри своето въодушевление от новината за завръщането на Формула 1 на Черния континент и дори каза, че възнамерява да участва в състезанието. Това означава, че британецът, който през януари ще навърши 42 години, ще трябва да се състезава поне до 45 или 46-годишна възраст. Самият той обаче заяви твърдо, че годините не му пречат и дори даде пример как времето му за реакция е по-добро от това на част от младите състезатели.

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„Първо, за тези 70 години тук никога не е имало друг като мен, така че смятам, че съм устроен по различен начин“, заяви Хамилтън пред медиите преди Гран При на Мексико Сити.



„Разбира се, с напредването на възрастта ме очакват предизвикателства, които в момента не мога да предвидя. Но през цялата ми кариера съм се сблъсквал с толкова много предварително изградени представи, включително с твърдението, че с годините реакциите ти се забавят.



„Видяхте ли реакцията ми в последното състезание? Реагирам по-бързо от някои от най-младите пилоти тук. Има много начини, по които можеш да продължиш да поддържаш както физическата си форма, така и остротата на ума си.



„Предполагам, че всичко зависи от това дали си готов да пожертваш всичко, а в момента аз съм готов. Не мога да кажа дали след четири години все още ще искам да правя това, което правя сега, но засега продължавам да обичам работата си.



„Все още съм напълно отдаден на Формула 1 и ще остана такъв в обозримото бъдеще. Дали на 44 години ще мога да се състезавам с 20-годишен пилот? Кой знае? Но на 41 години мога да се конкурирам с 20-годишните. Така че времето ще покаже дали ще продължа да се състезавам и през следващото десетилетие. Ще видим.



„Никога не бих искал да остана във Формула 1 по-дълго, отколкото трябва, ако вече не мога да се представям на необходимото ниво. Не искам да продължавам да се състезавам, ако усетя, че реакциите ми се забавят, пилотирането ми се влошава и губя скорост. Миналата година всички смятаха, че това вече се случва, но аз доказах, че грешат, и ще продължа да се опитвам да го правя“, добави седемкратният световен шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages