Ръсел: Ферари може да има сериозно предимство в Мексико

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел е на мнение, че по-малкото турбо, с което работят двигателите на колите на Ферари, може да им даде предимство в Гран При на Мексико Сити този уикенд. Причината за това е голямата надморска височина, на която се намира градът и пистата „Братя Родригес“.

Става въпрос за над 2200 метра надморска височина и по-разреденият въздух означава по-слабо аеродинамично притискане, а турбините са по-натоварени и работят на по-високи обороти, за да осигуряват повече мощност на мотора.

Favourites in Mexico? Charles isn't convinced 👀 #F1 #MexicoGP https://t.co/NTMOpekp0j — Formula 1 (@F1) October 29, 2026

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„Ще бъде интересно, тъй като мисля, че турбо дупката ще е важен фактор за много отбори този уикенд - заяви в Мексико Ръсел. - Не е тайна, че във Ферари използват по-малко турбо в сравнение с повечето отбори, така че може би ще имат предимство в това отношение.

„Все още не сме сигурни колко точно ще бъде по-труден този уикенд, но не очаквам всичко да мине без проблеми.“

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В Мерцедес все още не са напълно убедени дали последният пакет промени по колата им работи достатъчно ефективно, въпреки убедителната победа на Андреа Кими Антонели в Остин миналата седмица.

„Откакто използваме този нов пакет, представянето ни е малко странно - допълни Ръсел. - Първо го използвахме в Малайзия и уикендът беше труден за нас и за двама ни с Кими. После Кими го използва в Сингапур, като и там имаше проблеми.

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„После в Остин и аз използвах новия пакет, като имах доста трудности, но пък Кими направи много силно състезание. Видяхме, че колата ни може да се представя по-добре, но оперативният прозорец за това е много тесен, така че трябва да се опитаме да го разширим.“

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages