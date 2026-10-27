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Системата на ЦСКА блокира след колосален брой заявки, нито един фен с абонаментна карта няма да остане извън стадиона

  • 27 окт 2026 | 18:58
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Технически проблем спря продажбата на билети за предстоящото домакинство на ЦСКА срещу Славия от 14-ия кръг на efbet Лига, разбра Sportal.bg. Това предизвика панка сред част от феновете с абонаментни карти от миналия сезон. Те са с предимство да закупят билет за мача, с който ще бъде открит новият стадон “Българска армия”.

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За да отстранят проблема, “червените” ще работят цяла нощ без прекъсване. Системата за разпространение на билети е нова и още преди няколко дни ЦСКА предупреди запалянковците да имат търпение, защото неминуемо ще възникнат пречки като днешната.

От клуба заявиха пред нашата медия, че всички притежатели на абонаментни карти от миналия сезон със сигурност ще получат билет за двубоя с “белите”. Те са над 4000 и са с предимство пред останалите. След като хората с абонамент си закупят пропуски, едва тогава ЦСКА ще пусне останалите бройки в свободна продажба.

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От “Борисовата градина” допълниха, че не са “блокирали” или “запазили” нарочно местата в емблематичния сектор “Г”. Единствената причина е технически проблем, по който се работи да бъде отстранен.

Срещата между ЦСКА и Славия е предвидена за 31 октомври (събота) от 19:30 часа. Интересът към нея е огромен и очакваните от клуба заявки са да превишат тройно капацитета на модерното съоръжение, което е за около 18 000 зрители.

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