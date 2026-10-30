Стоян Колев: Паро Никодимов ме изгони заради Данчо Лечков и Любо Пенев

Бившият вратар Стоян Колев гостува в подкаста "Код Спорт“, където разказа редица интересни случки от своята богата футболна кариера, преминала в отборите на ЦСКА, Локомотив (Пловдив), бургаските Черноморец и Нефтохимик и Берое.

Той се върна към времето си при "червените" по времето на Васил Божков, както и към престоя си в Локомотив (Пловдив) със собственик Георги Илиев.



Стоян Колев разкри, че именно той е съобщил на съотборниците си за убийството на боса на ВИС-2. А как е преотстъпен в Берое, за да попречи на Левски, какво е преживял на мач от турнира за Купата на Румъния, какво е направил Христо Стоичков по време на лагер на ЦСКА и кои негови съотборници са качили по седем килограма за ден и половина – гледайте в целия епизод.

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