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Валентин Илиев: Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не

  • 29 окт 2026 | 14:34
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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев определи Славия като достоен противник за Купата, но се надява "червените" да елиминират своя съперник в 1/8-финалната фаза на турнира.

“Който и да ни се бе паднал, трябва да изиграем двубоя. Славия е достоен противник. Очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас.

Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не. Това не е само в моята глава. Силно се надявам във всяко едно отношение да се развиваме и подобряваме нивото си като българи", коментира Илиев това, че ще има ВАР още от този кръг за Купата.

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