13 000 смъртни заплахи към Гасли, ФИА плаши фенове и журналисти

Президентът на Международната автомобилна федерация (ФИА) Мохамед бин Сулайем отправи категорично предупреждение, че фенове и дори акредитирани журналисти могат да получат забрана за достъп до състезания от Формула 1 заради онлайн тормоз. Повод за острата му позиция станаха разкритията, че пилотът Пиер Гасли е получил над 13 000 заплахи за живота си след напрежение със съотборника си в Алпин Франко Колапинто по време на Гран При на Испания.

Бин Сулайем направи изявлението пред изданието The Drive по време на състезателния уикенд за Гран При на САЩ в Остин. Това е първият случай, в който управляващият орган на световния автоспорт открито заявява готовност да налага наказания не само на зрители, но и на представители на медиите, поставяйки отново на дневен ред поведението на аржентинските привърженици на Колапинто.

🚨 FIA PRESIDENT WARNS OF BANS FOR ONLINE ABUSE Mohammed Ben Sulayem says abusive fans and media members could be banned from F1 events following revelations that Pierre Gasly received 13,000 death threats. “If the hate comes from someone who is a spectator, we ban them. If they are part of the media, we ban them because we have the authority.” Ben Sulayem also warned that the FIA intends to use artificial intelligence to help expose anonymous online abusers. “If they are hiding on the internet, AI will expose them.” (via. @thedrive) #F1 — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 29, 2026

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Ръководителят на федерацията не скри възмущението си от мащаба на атаките, насочени срещу френския състезател, и очерта какви мерки предстои да бъдат взети.

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„Ако омразата идва от зрител, ние му налагаме забрана. Ако идва от представител на медиите, също го наказваме, защото имаме властта да го направим. А ако извършителите се крият в интернет, изкуственият интелект ще ги разкрие.“— Мохамед бин Сулайем пред The Drive.

Бин Сулайем не уточни по какъв механизъм изкуственият интелект ще установява самоличността зад анонимните профили. Той обаче призна, че езикът на омразата вече отблъсква официални лица от спорта, давайки пример с жена стюард, която е напуснала позицията си след заплахи за убийство и насилие. Президентът на ФИА обвърза тези мерки с кампанията „Обединени срещу онлайн тормоза“ и припомни, че проблемът не може да бъде решен без съдействието на отборите, състезателите, журналистите и самите фенове.

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Подкрепа за позицията на Бриаторе

Бен Сулайем застана и зад предупреждението на шефа в Алпин Флавио Бриаторе от септември. Тогава италианецът заплаши да спре медийните изяви на Колапинто, ако нападките от неговите привърженици продължат. Президентът на ФИА допълни, че самите пилоти също трябва да вземат отношение в подобни ситуации:

„Пилотите от Формула 1 имат огромна база от почитатели и трябва да им кажат директно: Спрете! Не желая да бъдете мои фенове, ако се държите по този начин и отправяте смъртни заплахи.“

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Конфликтът на пистата „Мадринг“

Вълната от нападки се отприщи в края на състезанието за Гран При на Испания на пистата „Мадринг“. Гасли караше почти цялата дистанция с твърди гуми и предстоеше да спре в бокса, но междувременно задържаше Колапинто, докато Оскар Пиастри скъсяваше дистанцията отзад. Липсата на отборна заповед от Алпин и ядосаните радиосъобщения на аржентинеца бързо набраха популярност в мрежата.

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В крайна сметка Гасли влезе за смяна на гуми, Колапинто запази позицията си и завърши седми, докато французинът остана дванайсети. Преди старта за Гран при на Азербайджан Гасли обяви, че приятелката му и семейството му също са станали обект на атаки, определяйки случая като напълно недопустим. Впоследствие Колапинто призова своите привърженици да спрат с агресията към съперниците и се оттегли временно от социалните мрежи, за да насочи вниманието си изцяло върху представянето на пистата.

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Снимки: Gettyimages