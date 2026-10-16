Колапинто призова феновете да спрат обидите: Не помагате нито на мен, нито на бъдещето ми

След поредица от неприемливи прояви и език на омразата от страна на част от аржентинските привърженици, Франко Колапинто излезе с най-категоричната си позиция до момента.

Пилотът на Алпин отправи директен апел към феновете от родината си за незабавно прекратяване на онлайн тормоза, породен от множество инциденти през последните месеци. След състезанията на пистите „Зандворт“, в Мадрид и в Баку, вълна от обидни коментари заля стюардите на ФИА, съотборника му Пиер Гасли и семейството му, както и Ландо Норис. Това явление се превърна в постоянен проблем през сезон 2026 във Формула 1, принуждавайки тима на Алпин редовно да публикува официални позиции в опит да противодейства на словесната агресия.

Alpine está realizando pruebas TPC con el A525 en el Circuito Paul Ricard de Francia 🇫🇷. Mientras tanto, los mecánicos de Franco y Pierre están viajando a Austin 🇺🇸 para el Gran Premio. #F1 #AlpineF1 #Colapinto #Gasly https://t.co/GsgEFcV1VL — Dante M. (@mensurdante) October 16, 2026

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В предходни случаи Колапинто подхождаше по-сдържано по темата. В Баку той определи подобно поведение просто като „неприятно за гледане“, а след инцидента на първи завой в Азербайджан заяви:

„Мисля, че пропускаме факта, че това не идва само от аржентинците. Напълно съм съгласен, че голяма част идва от тях, но не са само те. Те са изключително страстни и ме подкрепят много, но понякога прекрачват границата. Това обаче идва от цял свят и от фенове на различни пилоти. Не знам защо остава незабелязано. Самият аз получавам огромно количество обиди, за което никой не говори.“

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В четвъртък обаче аржентинецът публикува видеопослание на испански език в Инстаграм, с което категорично осъди крайните реакции на запалянковците, подчертавайки, че те вредят на кариерата му.

„Здравейте на всички. Има нещо изключително важно, за което трябваше да поговорим от известно време. Вероятно трябваше да се обърна към вас по-рано, но това е въпрос, който трябва да решим и подобрим“, заяви Колапинто.

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„Винаги ще бъда благодарен и се чувствам истински късметлия за подкрепата, която ми оказвате от самото начало. Благодаря ви за енергията, с която ми помагате да постигам резултати и ме мотивирате да се целя все по-високо. Вие помагате на мен и на отбора състезание след състезание, тренировка след тренировка.

"Знам колко се гордеете, когато нещата се развиват добре и печеля точки. Но понякога се стига твърде далеч. Вместо просто да ме подкрепяте, се стига до нападки срещу други пилоти, колеги, моя съотборник, механиците и инженерите ми – хора, с които работя всеки божи ден.

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"Знам, че смятате, че ме защитавате, но всъщност постигате точно обратното. Не помагате нито на мен, нито на моето бъдеще.“

Бъдещето на 23-годишния аржентинец в шампионата изглежда сигурно, след като през август той преподписа договора си с Алпин за сезон 2027. В момента Колапинто заема 12-о място във временното класиране за 2026 година с актив от 27 точки, докато съотборникът му Гасли е 10-и с 41 пункта.

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Снимки: Gettyimages