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Макс Верстапен посочи ключовия фактор за успех в Мексико

  • 29 окт 2026 | 17:39
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Пилотът на Ред Бул Макс Верстапен подчерта, че правилното регулиране на охлаждането на двигателя ще бъде от решаващо значение по време на предстоящия състезателен уикенд за Голямата награда на Мексико Сити.

Пистата „Ерманос Родригес“ приема 19-ия кръг от настоящия сезон във Формула 1, като трасето поставя специфични предизвикателства заради голямата си надморска височина. Поради по-ниската плътност на въздуха контролът върху температурата на задвижващата система е значително по-труден в сравнение с повечето други състезания, което кара тимовете да използват допълнителни вентилационни отвори по капака на двигателя.

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Нидерландецът пристига в Мексико след оспорван уикенд в Съединените американски щати, където все пак стигна до подиума. Той отбеляза, че има детайли по поведението на болида RB22, които отборът трябва да анализира внимателно, за да запази челни позиции.

„В Остин състезанието беше по-тежко от очакваното, но трябва да извлечем позитивите от спечеленото място в челната тройка. Мексико предлага съвсем различни условия, така че е трудно да се правят прогнози. Първо трябва да разберем по-добре определени елементи по колата, върху което екипът работи усилено“, коментира Верстапен.

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Преследване на рекордна шеста победа на едно трасе

Евентуален триумф в неделя би донесъл на нидерландеца трета победа в последните четири старта. Това би означавало и рекорден шести успех на „Ерманос Родригес“, което би било негово лично най-добро постижение за победи на една и съща писта. Към момента състезателят има по пет спечелени състезания в Мексико, на пистата „Яс Марина“ и на „Ред Бул Ринг“.

„Надяваме се да бъдем по-конкурентоспособни. Тук винаги е трудно заради надморската височина и риска от прегряване, затова е задължително да настроим правилно охлаждането и да вкараме автомобила в оптималния работен прозорец. Феновете тук са изключително страстни и ни очаква интригуващо състезание“, добави четирикратният световен шампион.

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Снимки: Gettyimages

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