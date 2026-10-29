10 млади пилоти ще карат в първата свободна тренировка в Мексико

Общо десет дебютанти ще получат възможност за изява по време на откриващата свободна тренировка от състезателния уикенд за Голямата награда на Мексико Сити. Надпреварата на пистата „Ерманос Родригес“ по традиция е един от най-предпочитаните моменти отборите да дадат шанс на своите резервни и млади състезатели. Тази година почти всички тимове, с изключение единствено на Ферари, ще поверят единия си болид на новобранец.

Мерцедес: Фредерик Вести сменя Джордж Ръсел

Резервният пилот на Мерцедес, Вести, ще запише третото си участие в първа свободна тренировка през тази кампания, след като по-рано през 2026 година кара за германския отбор в Барселона и на „Хунгароринг“. Това ще бъде първият случай през сезона, в който Ръсел отстъпва мястото си, което означава, че британецът ще трябва да пропусне още една сесия до края на годината.

Some good news for a Tuesday! I’ll be driving FP1 in Mexico City in the W17 👏 Thanks to the team @MercedesAMGF1 as always for the opportunity. See you all there! https://t.co/GskHirSeL4 — Frederik Vesti Official (@frederik_vesti) October 27, 2026

Ред Бул: Аюму Иваса ще кара на мястото на Макс Верстапен

За Иваса това ще бъде четвърта петъчна тренировка за сезона, като досега той кара два пъти за Ред Бул и веднъж за Рейсинг Булс, където изпълнява функциите на официален резервен състезател. Японецът паралелно се състезава и в сериите Супер Формула, където триумфира с титлата миналата година, а в момента е втори в класирането. За втори път през 2026 г. Верстапен ще му отстъпи кокпита за откриващата сесия.

Макс Верстапен пропуска първата тренировка в Мексико

Макларън: Леонардо Форнароли сменя Ландо Норис

Миналогодишният шампион във Формула 2 Леонардо Форнароли, който е тестови и резервен пилот на Макларън и от следващия сезон ще кара за отбора в клас Хиперкар в Световния шампионат за издръжливост (WEC), ще се включи в третата си тренировка за годината. Той има насрочено участие и в Сао Пауло, а на мексиканска земя ще заеме мястото на Норис.

Рейсинг Булс: Никола Цолов сменя Лиам Лоусън

Шефът на Рейсинг Булс: Това е важна стъпка за Никола

Българският състезател Цолов, който впечатлява с изявите си във Формула 2 и се намира на втора позиция в генералното класиране, ще направи своя официален дебют зад волана на болид от Формула 1 в рамките на състезателен уикенд.

Историческо! Никола Цолов дебютира във Формула 1 в Мексико

Алпин: Габриеле Мини сменя Франко Колапинто

Първи стъпки в официална сесия от Формула 1 ще направи и 21-годишният италианец Габриеле Мини. Състезателят на MP Motorsport във Формула 2 и член на академията за млади пилоти на Алпин заема четвъртото място във временното класиране на поддържащия шампионат.

Хаас: Рио Хиракава на мястото на Естебан Окон

Пилотът на Тойота от Световния шампионат за издръжливост ще вземе участие в третата си тренировка за кампанията, след като преди това кара за Хаас в Австрия и Унгария. В момента той е начело в подреждането на клас Хиперкар с Тойота, след като през настоящия сезон спечели състезанията на „Имола“, „Фуджи“ и в Барселона.

🇲🇽 FP1 IN MEXICO IS TURNING INTO A ROOKIE TAKEOVER! 👀 NINE drivers are confirmed or reported to take part in Friday’s opening practice session! 🇮🇹 Gabriele Minì — Alpine 🇩🇰 Frederik Vesti — Mercedes 🇬🇧 Luke Browning — Williams 🇺🇸 Jak Crawford — Aston Martin 🇬🇧 Freddie Slater — Audi 🇯🇵 Ryo Hirakawa — Haas 🇮🇹 Leonardo Fornaroli — McLaren 🇯🇵 Ayumu Iwasa — Red Bull (expected) 🇺🇸 Colton Herta — Cadillac (reported) Almost half the grid could feature different faces in FP1! A massive opportunity for the next generation of F1 talent. 🏎️ #F1 | #MexicoGP — Everything Formula (@evrythngformu1a) October 27, 2026

Ауди: Фреди Слейтър сяда в колата на Габриел Бортолето

Британският талант, който миналата година стана вицешампион във Формула 3, а догодина ще се състезава във Формула 2, също ще дебютира в тренировъчна сесия в Мексико.

Уилямс: Люк Браунинг сменя Алекс Албон

Резервният пилот на Уилямс Браунинг отново ще застане зад волана, заменяйки Алекс Албон в Мексико Сити. Това ще бъде четвърта поява за него, като предстои да запише още една по-късно през сезона, тъй като в Барселона електрическа повреда му попречи да завърти дори една обиколка.

Астън Мартин: Джак Кроуфърд сменя Ланс Строл

Резервата на Астън Мартин ще се появи за четвърти път в свободна тренировка през 2026, този път на мястото на Ланс Строл. След второто си място във Формула 2 през миналия сезон, американецът в момента не участва в други надпревари и е напълно отдаден на ролята си в тима.

Кадилак: Колтън Херта ще кара на мястото на Валтери Ботас

Херта пък ще запише петата си свободна тренировка за сезона. Според изчисленията на Кадилак, навъртането на необходимия брой километри по време на тази сесия ще осигури на американеца нужните точки за покриване на критериите за придобиване на суперлиценз на ФИА.

Големият шеф на Кадилак не отхвърли възможността Херта да смени Ботас догодина

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google