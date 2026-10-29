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Историческо постижение в Евролигата: двама съотборници си поделиха наградата за MVP

  • 29 окт 2026 | 17:28
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Историческо постижение в Евролигата: двама съотборници си поделиха наградата за MVP

Апоел Тел Авив записа впечатляваща победа над Анадолу Ефес със 118:88 в осмия кръг на Евролигата, а двама от баскетболистите на израелския тим заслужиха индивидуално признание.

Антонио Блейкни и Елайджа Брайънт си поделиха наградата за най-полезен играч (MVP) на 8-ми кръг, след като и двамата завършиха с коефициент на полезно действие (PIR) от 35. Това е едва третият подобен случай в историята на турнира, при който съотборници разделят отличието.

Блейкни изигра феноменален мач, отбелязвайки рекордните в кариерата си 35 точки. Американецът беше почти безгрешен от далечно разстояние, реализирайки 8 от 9 опита за три точки.

Апоел помете Анадолу Ефес в "Арена Ботевград", Антонио Блейкни с феноменален мач
Апоел помете Анадолу Ефес в "Арена Ботевград", Антонио Блейкни с феноменален мач

Брайънт също имаше ключова роля за разгрома, като завърши с 16 точки, рекордните за кариерата му 12 асистенции, 4 откраднати топки и 3 борби. За Брайънт това е трета награда за MVP на кръга през сезона и шеста в кариерата му, докато Блейкни получава престижното отличие за първи път.

Подобно постижение е регистрирано през сезон 2002/03 от Мирсад Туркан и Алфонсо Форд с екипа на Сиена. През 2017 година Густаво Айон и Лука Дончич от Реал Мадрид също поделят приза.

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