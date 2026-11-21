Славия постигна втора поредна победа след успех над Локомотив София

Даниел Миддълтън отбеляза 21 точки, овладя 6 борби и раздаде 5 асистенции за победата на Славия със 75:59 над Локомотив София. „Белите“ спечелиха и четирите части на двубоя от шестия кръг на женското баскетболно първенство в столичната зала „Триадица“.

Домакините натрупаха 12 точки преднина още в първата четвърт, която спечелиха с 23:11. Локомотив изравни играта през втората част, но на почивката Славия водеше с 38:25. „Белите“ увеличиха аванса си до 57:42 преди последната четвърт и завършиха с 16 точки разлика.

Дарина Кочева допринесе за успеха с 13 точки и 3 борби. Най-резултатна за Локомотив бе Ванеса Кокалова със 17 точки и 7 борби, а Алекса Петрова добави 15 точки и 3 борби.

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Славия заема четвъртото място с две победи и три загуби. Локомотив остава на последна позиция след пет поражения в пет мача.

На 28 ноември Славия гостува на шампиона Монтана 2003, а Локомотив приема Рилски спортист.

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