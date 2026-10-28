Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Евролигата отново е в Ботевград

  • 28 окт 2026 | 07:00
  • 2117
  • 0
Евролигата отново е в Ботевград

Апоел Тел Авив приема Анадолу Ефес в “Арена Ботевград” в още един интригуващ двубой от Евролигата на българска земя. Двата тима се изправят един срещу друг в среща от осмия кръг, а мачът започва в 20:00 часа.

Апоел е в серия от три поредни победи и е спечелил 5 от последните си 7 срещи турнира.

Турският тим се представя на приливи и отливи от началото на сезона, като е с баланс 3-4. Тимът от Истанбул все пак спечели последните си две срещи в Евролигата и се очаква да окаже сериозна съпротива на израелския си противник тази вечер.

Анадолу Ефес идва в Ботевград със сериозни кадрови проблеми - извън строя заради различни контузии са звездата Майк Джеймс, Айзея Кординие, Пи Джей Доужър и Йоргос Папаянис.

През миналия сезон Апоел на два пъти надви турския отбор - 71:66 в България и 87:81 като гост.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Фенербахче преклони глава пред Валенсия, ето какво още се случи в Евролигата във вторник вечер

Фенербахче преклони глава пред Валенсия, ето какво още се случи в Евролигата във вторник вечер

  • 28 окт 2026 | 00:12
  • 3068
  • 0
Валенсия срази Фенербахче и се настани на второто място

Валенсия срази Фенербахче и се настани на второто място

  • 27 окт 2026 | 23:46
  • 568
  • 0
Цървена звезда се разправи с Макаби след убийствена първа четвърт

Цървена звезда се разправи с Макаби след убийствена първа четвърт

  • 27 окт 2026 | 23:27
  • 644
  • 0
Барса и Гибсън с пета победа в Евролигата, пречупиха Байерн

Барса и Гибсън с пета победа в Евролигата, пречупиха Байерн

  • 27 окт 2026 | 23:17
  • 862
  • 0
Финалната четворка на Евролигата се завръща в Абу Даби през 2027 и 2029 година

Финалната четворка на Евролигата се завръща в Абу Даби през 2027 и 2029 година

  • 27 окт 2026 | 16:48
  • 1245
  • 0
Партизан с подкрепление във Франция: Американците получиха зелена светлина

Партизан с подкрепление във Франция: Американците получиха зелена светлина

  • 27 окт 2026 | 14:16
  • 950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

Григор спаси 4 мачбола, но не можа да обърне световния номер 6 във Виена

  • 28 окт 2026 | 00:50
  • 26988
  • 20
Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

Ливърпул ще се опита да повали наранения Челси

  • 28 окт 2026 | 08:00
  • 2501
  • 1
Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

Левски се спъна в Кърджали и не успя да си върне върха

  • 27 окт 2026 | 21:22
  • 130894
  • 619
Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

Тим от Лига 2 поднесе голямата сензация и изхвърли Арсенал от Карабао къп

  • 28 окт 2026 | 00:13
  • 26593
  • 49
Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

Силни 30 минути за Балкан срещу Минчев и компания, но ботевградчани се сринаха в последната четвърт

  • 27 окт 2026 | 20:43
  • 11299
  • 18