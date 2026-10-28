Евролигата отново е в Ботевград

Апоел Тел Авив приема Анадолу Ефес в “Арена Ботевград” в още един интригуващ двубой от Евролигата на българска земя. Двата тима се изправят един срещу друг в среща от осмия кръг, а мачът започва в 20:00 часа.

Апоел е в серия от три поредни победи и е спечелил 5 от последните си 7 срещи турнира.

Турският тим се представя на приливи и отливи от началото на сезона, като е с баланс 3-4. Тимът от Истанбул все пак спечели последните си две срещи в Евролигата и се очаква да окаже сериозна съпротива на израелския си противник тази вечер.

Анадолу Ефес идва в Ботевград със сериозни кадрови проблеми - извън строя заради различни контузии са звездата Майк Джеймс, Айзея Кординие, Пи Джей Доужър и Йоргос Папаянис.

През миналия сезон Апоел на два пъти надви турския отбор - 71:66 в България и 87:81 като гост.

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