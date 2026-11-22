Феноменалният Уембаняма пренаписа историята

Сан Антонио Спърс надигра като домакин Ню Орлиънс Пеликанс със 114:91, а срещата бе белязана от феноменалното представяне на Виктор Уембаняма.

Французинът наниза цели 50 точки само за 32 минути на паркета, като добави 18 борби, пет чадъра, четири откраднати топки и една асистенция.



По този начин Уембаняма пренаписа историята на НБА, превръщайки се в едва четвъртия играч някога с актив от поне 50 точки, 15 борби и пет чадъра в рамките на един мач.

Заедно с Уембаняма, силен мач за победителите направи и Стефон Касъл, който завърши с 19 точки.



В състава на съперника се откроиха Джеремая Фиърс с 29 точки и Джордан Пул с 25.

Двата най-драматични сблъсъка от програмата завършиха при абсолютно еднакъв резултат – 97:96 за домакините. При тези цифри Ню Йорк Никс излъга Портланд Трейл Блейзърс, а по същия начин Сакраменто Кингс измъкна победата срещу Бостън Селтикс.

Победата на нюйоркчани над Портланд бе осигурена от Микал Бриджис с точна тройка с финалната сирена.

От другата страна на Съединените американски щати героят бе Кийгън Мъри, който реализира победния кош за Сакраменто пет секунди преди края.

В другите две срещи домакините също нямаха проблеми и спечелиха без излишна драма. Далас Маверикс надделя над Лос Анджелис Клипърс със 110:100, а Минесота Тимбъруулвс взе своето срещу Мемфис Гризлис със 104:95.

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Снимки: Gettyimages