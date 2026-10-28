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Пабло Ласо след поражението от Апоел: Защитата ни през първото полувреме беше твърде мека

  • 28 окт 2026 | 22:44
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Старши треньорът на Анадолу Ефес Пабло Ласо анализира поражението на своя отбор, отчитайки силната стрелба на съперника и проблемите в дефанзивен план през първата част. Наставникът подчерта, че тимът трябва бързо да насочи вниманието си към следващите предизвикателства:

„Първо, поздравления за Апоел. Те имаха невероятна вечер в стрелбата. Някои играчи вкарваха стрелба след стрелба, дори и при добра защита. Мисля, че не подходихме към мача по начина, който беше необходим, за да се играе срещу толкова талантлив отбор. Защитата ни през първото полувреме беше твърде мека и им позволихме да хванат ритъм, в който те са много добър отбор. Беше като да се борим срещу стена. Мисля, че през второто полувреме успяхме да ги притиснем в защита, но те вече бяха „горещи“ и с натрупаната преднина задържаха процента си на стрелба, след което в крайна сметка ни победиха много лесно. За нас остава просто да изчистим съзнанието си бързо и да мислим за това, че имаме друг мач след 48 часа", заяви Ласо.

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