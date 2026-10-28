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Юджийн Джърман: Бяхме концентрирани още от тренировките, очакваме силна подкрепа срещу Барселона

  • 28 окт 2026 | 23:13
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Юджийн Джърман сподели впечатленията си след победата на неговия Апоел над Анадолу Ефес в Евролигата, акцентирайки върху страхотната отборна енергия и пълната концентрация на състава още от тренировъчния процес

„Бяхме напълно концентрирани още от тренировките, така че знаех, че ще изиграем доста добър мач. Излязохме на терена и се представихме страхотно, а енергията беше налице у всички момчета“, коментира Джърман.

Апоел помете Анадолу Ефес в "Арена Ботевград", Антонио Блейкни с феноменален мач
Апоел помете Анадолу Ефес в "Арена Ботевград", Антонио Блейкни с феноменален мач

Джърман не спести и суперлативи за представянето на своя съотборник Антонио Блейкни, който направи страхотен двубой.

„Ей Би е невероятен. Той е просто невероятен. Когато влезе в този ритъм, никой не може да го спре“, заяви Джърман.

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