Юджийн Джърман: Бяхме концентрирани още от тренировките, очакваме силна подкрепа срещу Барселона

Юджийн Джърман сподели впечатленията си след победата на неговия Апоел над Анадолу Ефес в Евролигата, акцентирайки върху страхотната отборна енергия и пълната концентрация на състава още от тренировъчния процес

„Бяхме напълно концентрирани още от тренировките, така че знаех, че ще изиграем доста добър мач. Излязохме на терена и се представихме страхотно, а енергията беше налице у всички момчета“, коментира Джърман.

Апоел помете Анадолу Ефес в "Арена Ботевград", Антонио Блейкни с феноменален мач

Джърман не спести и суперлативи за представянето на своя съотборник Антонио Блейкни, който направи страхотен двубой.

„Ей Би е невероятен. Той е просто невероятен. Когато влезе в този ритъм, никой не може да го спре“, заяви Джърман.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google