Кош в последните секунди донесе победата на Рилски спортист над Берое

Рилски спортист победи Берое с 64:63 в „Арена СамЕлион“ в Самоков в мач от шестия кръг на женското баскетболно първенство. Домакините изоставаха с пет точки две минути и половина преди края, но завършиха срещата със серия от 6:0. Габриела Николова отбеляза победния кош 11 секунди преди финалната сирена. За самоковки това е четвърта победа в пет мача, а за Берое – втора загуба през сезона.

Спечелете незабравимо изживяване: гледайте Александър Везенков на живо в мега-дербито с ПАО

Старозагорки спечелиха първата четвърт с 24:17, но до почивката Рилски спортист намали разликата до точка – 35:36. През третата част домакините поведоха с 42:37. След още няколко смени на водачеството Берое влезе в последната четвърт с аванс от 52:47. Гостенките все още имаха пет точки преднина при 63:58, но до края точни бяха само самоковки.

Николова завърши с 16 точки и 7 борби. Две нейни съотборнички записаха дабъл-дабъл – Мари Кенембени с 16 точки и 10 борби и Деница Манолова с 12 точки и 10 борби. За Берое най-резултатна бе Британи Никол Отри с 21 точки и 7 борби. Кая Харисън добави 19 точки и 5 борби.

На 25 ноември Берое приема хърватския Трешневска 2009 в Адриатическата лига. На 28 ноември Рилски спортист гостува на Локомотив София в следващия кръг на българското първенство, в който старозагорки почиват. Берое ще срещне Локомотив на 4 декември в осмия кръг. През декември предстоят и мачове на Берое и шампиона Монтана 2003 в Адриатическата лига.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Стани част от отбора. Вземи своя екип на националния отбор по баскетбол в новия онлайн магазин: https://teambulgariabasket.bg/