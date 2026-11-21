Самоков ще приеме европейското първенство по баскетбол за момичета до 16 години през 2027 г.

ФИБА отново повери на България домакинството на европейско първенство по баскетбол за подрастващи. От 13 до 21 август 2027 г. в Самоков ще се играят мачовете от дивизия А при момичетата до 16 години, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.

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Още пет български национални отбора ще играят в дивизия В през лятото. Първи ще започнат девойките до 20 години, чийто турнир е от 3 до 11 юли в румънския град Тулча. Младежите в същата възрастова група ще играят в Баку, Азербайджан, от 9 до 18 юли.

При юношите до 18 години домакин ще бъде португалският град Матозиньош, където мачовете ще се играят от 23 юли до 1 август. Първенството за девойки до 18 години е от 30 юли до 8 август. Страната домакин предстои да бъде определена.

Момчетата до 16 години ще играят от 5 до 14 август в словашката столица Братислава.

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