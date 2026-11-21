ФИБА отново повери на България домакинството на европейско първенство по баскетбол за подрастващи. От 13 до 21 август 2027 г. в Самоков ще се играят мачовете от дивизия А при момичетата до 16 години, съобщиха от Българската федерация по баскетбол.
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Още пет български национални отбора ще играят в дивизия В през лятото. Първи ще започнат девойките до 20 години, чийто турнир е от 3 до 11 юли в румънския град Тулча. Младежите в същата възрастова група ще играят в Баку, Азербайджан, от 9 до 18 юли.
При юношите до 18 години домакин ще бъде португалският град Матозиньош, където мачовете ще се играят от 23 юли до 1 август. Първенството за девойки до 18 години е от 30 юли до 8 август. Страната домакин предстои да бъде определена.
Момчетата до 16 години ще играят от 5 до 14 август в словашката столица Братислава.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
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