Дан Отуру: Бяхме агресивни от самото начало

Дан Отуру сподели впечатленията си след победата на Апоел над Анадолу Ефес, подчертавайки силния и агресивен старт на отбора в началото на поредната двойна седмица в Евролигата.
Излязохме агресивни от самото начало. Знаете, това е двойна седмица и искахме да я започнем по най-правилния начин, и мисля, че успяхме. Играхме агресивно през всичките 40 минути както в нападение, така и в защита.
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Отуру сподели очакванията си и за следващите двубои на тима в Евролигата - гостувае на Дубай и домакинство на Барселона.
Трябва да изгледаме видеозаписите, да преминем през тактическия план и да се опитаме да излезем със същата енергия. Най-важното в Евролигата е, че всеки мач има значение, така че трябва да се борим всяка вечер. Елате в залата, ще бъде вълнуващ мач. Барселона е поредният страхотен отбор. Ще бъде изключително оспорвано и нямам търпение да ви видя, момчета.