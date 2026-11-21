Юлиан Радионов и Стоян Даракчиев ще работят с младите баскетболисти на кампа в Бургас

Юлиан Радионов и Стоян Даракчиев ще се включат в треньорския екип на третия национален баскетболен камп за момчета в Бургас. Двамата познават добре младите състезатели в региона и са избрани от директора на програма „Развитие“ Пини Гершон и главния ѝ треньор Людмил Хаджисотиров.

За Радионов кампът е повод отново да работи с Гершон, под чието ръководство играе като плеймейкър на мъжкия национален отбор. Радионов е участник на Евробаскет 2005, а с „Лукойл Академик“ и „Черно море“ печели общо три шампионски титли и четири купи на България. След края на състезателната си кариера работи с подрастващи в Япония, а през последните години подготвя млади баскетболисти в родния си Бургас.

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Даракчиев познава талантите от регион „Изток“ от дългогодишната си работа в школата на „Локомотив“ (Горна Оряховица). От четири месеца е старши треньор във „Вълци Разград“, където работи както с баскетболисти на възраст от 13 до 19 години, така и с мъжкия отбор.

От Българската федерация по баскетбол посочват, че сред целите на програма „Развитие“ е да подпомага българските треньори наред с подготовката на бъдещите национали. Федерацията кани всички треньори от Бургас и региона да посетят заниманията в зала „Нефтохимик“.

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