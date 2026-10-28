Итудис: Бяхме по-добрият отбор

Старши треньорът на Апоел Тел Авив Димитрис Итудис изрази задоволство от характера и представянето на своите играчи след успеха срещу Анадолу Ефес. На пресконференцията след двубоя наставникът започна с думите:

Добър вечер и големи поздравления към нашите момчета, към нашите играчи. Знаете, че ситуацията беше много трудна за нас предвид обстоятелствата. Пристигнахме тук почти в същия ден - всъщност вчера вечерта, както и Ефес. С всички тези ангажименти, които имахме, пристигнахме и с намален състав, но смятам, че се справихме много добре с напрежението върху отбора от началото до края. Успяхме да зададем темпото, включително и в защитен план, защото успяхме да опазим един изключително талантлив офанзивен отбор, който идваше след две победи, както отбележихте в началото на мача - и то с убедителни победи като гости, особено срещу Алба, където доминираха. Справихме се добре и с ръста, както и с различните състави, които те се опитваха да използват. Така че като цяло бяхме по-добрият отбор. Поздравления за играчите. Продължаваме напред, нямаме време за отпускане. Утре сутрин имаме полет, за да играем следващия двубой.

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"Благодаря за въпроса. Понякога проблемите обединяват отборите и точно това се случи с нас. Играчите осъзнават, както казахте, какво означава всички да бъдат напълно здрави. Имахме Джейкъб, който имаше здравословен проблем с ушите и световъртеж - той дойде тук, след като му се наложи да посещава болници. Също така имахме и личен проблем, към който проявяваме съпричастност и напълно разбираме. И двамата обаче са изключително важни играчи за нас и очакваме да се завърнат силни - надявам се още за следващия мач и за полета до Дубай. Както казахте, отборът се обедини и опита да компенсира отсъстващите играчи по солиден начин", каза Итудис.

"Решението за Одиасе беше мое, разбира се - кой друг би взел това решение? Но то се основаваше на конкретни причини. Одиасе преминава през лек проблем с коляното и известно подуване - нищо сериозно, но когато имаме възможност, се опитваме да му даваме почивка и по време на тренировките. Днес стратегически Отуру изигра много силен мач, а освен това Бруно може да разтяга терена отлично. Той пропусна няколко стрелби, но това бяха страхотни изстрели - такива, каквито той може да реализира, затова реших да го съхраня за следващия мач. Така че за Дубай той ще бъде на линия, както се надявам и останалите състезатели да преодолеят трудностите си и да бъдат с нас", завърши наставникът на Апоел.

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