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Етър награди защитник с нов договор

  • 29 окт 2026 | 11:01
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Участникът във Втора лига - Етър поднови договора на защитника Анастас Пемперски, съобщиха официално от клуба. Бранителят пристигна на стадион "Ивайло" през миналото лято и бързо стана основен играч в отбора воден от Иван Иванов.

Ето какво написаха "болярите" по повод новия му контракт:

""ЕТЪР" ПРЕПОДПИСА С АНАСТАС ПЕМПЕРСКИ!

Ръководството на клуба в лицето на председателя на УС Любомир Филипов постигна договорка за удължаване на договора на един от водещите футболисти в състава - Анастас Пемперски!

23-годишният бранител дойде в "Етър" миналото лято и се наложи като основна фигура във "виолетовата" отбрана.

Продължаваме да градим отбор с характер, амбиция и ясна визия за бъдещето. Въпреки продължаващите затруднения, ръководството на клуба не се отказва от своята основна цел - последователно и устойчиво развитие на "Етър", изграждане на конкурентоспособен отбор и създаване на стабилна основа за бъдещи успехи. Стремим се да запазим ядрото на отбора, да надграждаме постигнатото и да създаваме конкурентна среда, в която младите български футболисти да се развиват, да израстват и да защитават с гордост "болярския" екип!

Успехи и занапред на Анастас Памперски с виолетовата фланелка!"

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