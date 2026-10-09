Иван Иванов след победата: Не съм доволен

Наставникът на Етър Иван Иванов не бе особено доволен от играта на тима му въпреки успеха с 2:0 над Фратрия в среща от 12-ия кръг на Втора лига.

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"Не съм доволен. При нас има затормозяване с оглед на резултатите от последните месеци. Инкасирахме леки голове и тежки загуби, които не трябва да ги има. Има припряност, дори в тренировъчния процес. Отдавам го на голямото желание, малко са лидерите, нямаме златна среда от хора, които имат добри волеви характеристики и да помогнат на лидерите да издърпат тима. Има около 10 играчи, които са припряни и за първи път се сблъскват с това. Имахме нужда от тази победа и се радвам, че я постигнахме".

"Вкарваме всеки мач, но допускаме по много в последните двубои. Ако бяхме се справили по-добре при нашите загуби, щеше да е по-добро психологическото ниво. Говорим си за футбол. Трябва да се научим да се справяме с напрежението. Не сме заявявали никакви цели. Нормално е да има криза, но лошото е, че се задържахме дълго в нея и се надявам да завършим сезона, както трябва. Момчетата трябва да покажат характер. Не говорим да се сбием и да печелим по грозен начин, търсим футбола от първа до последна минута и да се надиграваме със съперниците. Не е имало ясна цел, но ние искаме да сме в челото на класирането и това понякога тежи. Ще се опитаме да победим и Спартак Варна, това е отбор от елита. Ще трябва да сме със самочувствие и се надявам да постигнем успех", заяви Иванов.

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