Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Етър

Иван Иванов: Както казах на Нико Петров, българският футболист не е готов

  • 19 окт 2026 | 21:08
  • 2377
  • 0
Иван Иванов: Както казах на Нико Петров, българският футболист не е готов

Наставникът на Етър Иван Иванов говори след поражението с 2:4 от Спартак (Варна) в турнира Sesame Купа на България. Бившият защитник на ЦСКА се зарече, че ще продължава да учи футболистите си да играят атакуващо и по европейски.

"Поздравявам отбора на Спартак (Варна) за победата. Уважение за съперника винаги. Преди няколко седмици бях в студио при Нико Петров и казах, че българският футболист не е готов да издържи на интензитета на средноевропейските отбори. Днес се показа. Българският футболист не е готов за голямата сцена в Европа. До 60-ата минута бяхме добре, висок интензитет, като на топ отборите в България. Идват момчета от третото ниво на Португалия и Бразилия, без да ги обиждам, и изпъкват в България. 60 минути държахме добър интензитет, след гола рухнахме психологически.

Паметен обрат на Спартак смълча Етър
Паметен обрат на Спартак смълча Етър

Това е пътят, ние сме единственият отбор от "Б" група, който излезе да се надиграва, а не да се защитава с отбор от "А" група. Знам, че ме критикуват, че не мога да си менажирам мача, губим сили - да. Българският футболист не е научен. Казах им, че при 2:0 трябва да си вземем глътка въздух, за да менажираме мача, и точно тогава се пречупихме. Може би не трябваше да давам тази команда, критикуван съм от президенти и директори. От треньори не. Аз съм инат, ще продължавам да уча футболистите си да играят добър европейски футбол. Не казвам, че моето е най-доброто, че трябва другите да правят "копи-пейст" на мен, трябва просто да поддържаме висок интензитет. Имам подкрепа от ръководството на Етър и им благодаря страшно много", заяви бившият български национал.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Драма на "Дружба"! Добруджа сломи Монтана

Драма на "Дружба"! Добруджа сломи Монтана

  • 19 окт 2026 | 20:08
  • 2748
  • 5
Всички резултати и голмайстори от 1/16-финалите за Купата на България

Всички резултати и голмайстори от 1/16-финалите за Купата на България

  • 19 окт 2026 | 20:50
  • 83367
  • 19
Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg

Футбол, минифутбол и волейбол ще има в програмата на Sportbg.bg

  • 19 окт 2026 | 19:06
  • 516
  • 0
Сашо Станков: В Китай мислеха Божинов за Марадона

Сашо Станков: В Китай мислеха Божинов за Марадона

  • 19 окт 2026 | 18:44
  • 3568
  • 2
Гол след гол: 35 попадения в осмия кръг на Елитната група до 17 години

Гол след гол: 35 попадения в осмия кръг на Елитната група до 17 години

  • 19 окт 2026 | 18:40
  • 631
  • 0
Галчев: Чужденецът се прави на контузен, тренираш като куче, после той е титуляр - това те смазва

Галчев: Чужденецът се прави на контузен, тренираш като куче, после той е титуляр - това те смазва

  • 19 окт 2026 | 18:00
  • 12703
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

Паметен обрат на Спартак смълча Етър

  • 19 окт 2026 | 20:53
  • 14845
  • 46
Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

Венци Стефанов: ЦСКА ще открие "Армията" срещу Славия, свалям шапка на собственика им

  • 19 окт 2026 | 17:25
  • 36203
  • 201
ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

ЦСКА взе окончателно решение за мача с Лудогорец

  • 19 окт 2026 | 17:37
  • 27938
  • 29
Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

Георги Русев: В тунела гледам Де Врай с 250 мача в Серия "А", на терена обаче не беше по-бърз от нас

  • 19 окт 2026 | 15:56
  • 26340
  • 38
Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

Манчестър Сити ще отнесе безпрецедентна санкция, която би гарантирала изпадането му, твърдят в Англия

  • 19 окт 2026 | 18:51
  • 32040
  • 17
Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

Наско Илиев: Ние, опитните, трябва да вдигнем националния отбор

  • 19 окт 2026 | 15:30
  • 13438
  • 30