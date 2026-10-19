Иван Иванов: Както казах на Нико Петров, българският футболист не е готов

Наставникът на Етър Иван Иванов говори след поражението с 2:4 от Спартак (Варна) в турнира Sesame Купа на България. Бившият защитник на ЦСКА се зарече, че ще продължава да учи футболистите си да играят атакуващо и по европейски.

"Поздравявам отбора на Спартак (Варна) за победата. Уважение за съперника винаги. Преди няколко седмици бях в студио при Нико Петров и казах, че българският футболист не е готов да издържи на интензитета на средноевропейските отбори. Днес се показа. Българският футболист не е готов за голямата сцена в Европа. До 60-ата минута бяхме добре, висок интензитет, като на топ отборите в България. Идват момчета от третото ниво на Португалия и Бразилия, без да ги обиждам, и изпъкват в България. 60 минути държахме добър интензитет, след гола рухнахме психологически.

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Това е пътят, ние сме единственият отбор от "Б" група, който излезе да се надиграва, а не да се защитава с отбор от "А" група. Знам, че ме критикуват, че не мога да си менажирам мача, губим сили - да. Българският футболист не е научен. Казах им, че при 2:0 трябва да си вземем глътка въздух, за да менажираме мача, и точно тогава се пречупихме. Може би не трябваше да давам тази команда, критикуван съм от президенти и директори. От треньори не. Аз съм инат, ще продължавам да уча футболистите си да играят добър европейски футбол. Не казвам, че моето е най-доброто, че трябва другите да правят "копи-пейст" на мен, трябва просто да поддържаме висок интензитет. Имам подкрепа от ръководството на Етър и им благодаря страшно много", заяви бившият български национал.

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