Етър 0:0 Фратрия

Отборите на Етър и Фратрия играят при 0:0 един срещу в мач от 12-ия кръг на Втора лига.

В класирането гостите могат да изскочат на лидерската позиция при успех. Към момента тимът от Варна е на трето място с 22 точки - на две точки от лидера Вихрен, който по-рано днес загуби в Габрово от Янтра. Домакините от своя страна са 11-и с 14 точки.

ЕТЪР 0:0 ФРАТРИЯ

ЕТЪР: 23. Виденов, 13. Пемперски, 4. Александров, 5. Борисов, 8. Василев, 16. Добрев, 10. Ивайлов, 77. Николов, 26. Цветков, 9. Ушагелов, 27. Цанев

ФРАТРИЯ: 69. Илиев, 11. Боев, 44. Стефанов, 14. Вълков, 13. Исуф, 8. Руменов, 10. Кораблин, 23. Дюлгеров, 22. Атанасов, 7. Александров, 15. Маринов

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