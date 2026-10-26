Томаш Саторански говори за...съотборниците си в Апоел

Отборът на Апоел Тел Авив играе домакинските си мачове от Евролигата в България и през този сезон, а екипът на Sportal.bg отново имаше привилегията да се срещне с някои от звездите на израелския гранд.

Пред нашата камера застана Томаш Саторански, който демонстрира страхотно чувство за хумор и без да се замисли прие нашето предизвикателство да определи кой какъв е в новия му отбор.

За да разберете кой от баскетболистите на Апоел винаги закъснява, кой е модното бедствие в отбора, кой пее най-добре и кой най-зле, кой е най-добрият танцьор и още...и още, гледайте нашето видео!

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Снимки: Владимир Иванов