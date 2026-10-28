Стачките във Франция преместиха и мач от Лига Европа

Планираната стачка във Франция следващата седмица на фона на националните протести заради високите разходи за живот накара УЕФА да промени датата на мач от Лига Европа в Рен.

Мачът между Рен и Олимпиакос в Лига Европа може да бъде преместен с ден по-рано заради протести във Франция

Оттам обявиха, че Рен вече ще бъде домакин на гръцкия гранд Олимпиакос в сряда следващата седмица в 17:30 часа българско време вместо планираната програма на Лига Европа в четвъртък. Френските профсъюзи организират стачка на 5 ноември по време на мащабните протести, които започнаха с ученици, изразили загриженост относно условията в училищата. УЕФА заяви, че е била информирана от френските власти, че сигурността около мача в Рен не може да бъде гарантирана на 5 ноември. По-ранният начален час следващата сряда избягва сблъсък с 19:45 часа, когато започват два мача от Шампионската лига: Фенербахче срещу Ливърпул и АЕК срещу Реал Мадрид.

𝗦𝗥𝗙𝗖/𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗮𝗸𝗼𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝗰𝗲́ Compte tenu des mouvements sociaux annoncés le jeudi 5 novembre et pour des impératifs de sécurité, le match d’Europa League se jouera mercredi 4 novembre, à 16h30. Lire le communiqué → https://t.co/A9HtztyHgm https://t.co/kW55Yg1iQn — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 27, 2026

Френската лига също така е преместила двубои, насрочени за тази събота, когато полицията и публичните власти са ангажирани с планирани шествия и протести.

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Снимки: Gettyimages