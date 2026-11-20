Фабрегас потвърди, че Мойс Кийн ще отсъства няколко месеца

Нападателят на Комо и националния отбор на Италия Мойс Кийн ще отсъства от игра в продължение на няколко месеца, потвърди старши треньорът на тима Сеск Фабрегас. Новината идва след нов драматичен инцидент по време на тренировъчния процес, наложил спешното транспортиране на футболиста с линейка.

Италианският таран страда от хроничен проблем в десния си крак още от края на миналия сезон. Травмата продължи да го тормози и след трансфера му от Фиорентина в Комо, като след прегледи при специалисти му бе наложено петседмично възстановяване. Точно когато нападателят беше готов да поднови пълноценни тренировки, се стигна до нов срив и операцията вече изглежда като единствен възможен изход.

Cesc Fabregas chiarisce la situazione di Moise Kean: l'attaccante ha un problema di origine ossea alla gamba destra che lo terrà fermo per alcuni mesi 🤕 #Como #Fabregas #Kean https://t.co/U2CAm60G6i — Eurosport IT (@Eurosport_IT) November 20, 2026

На пресконференция Фабрегас внесе яснота около случилото се на клубната база: "Кийн се чувства добре и вече е по-спокоен. Преди две-три седмици той премина специфично лечение в Барселона и знаехме, че пукнатината в костта започва да заздравява. На терена обаче той усети нещо и се уплаши силно, след което се строполи на земята. Всички ние също изпитахме огромен страх за него. Дойде линейка, за да го прибере, тъй като ситуацията изглеждаше изключително сериозна. Истината е, че отсъствието му ще продължи няколко месеца, а не седмици, но целта ни е да решим проблема окончателно. Става въпрос за увреждане на костта и сега трябва да застанем плътно зад него."

Привличането на Кийн бе сред най-големите трансферни инвестиции за Комо през лятото, но до момента той успя да вземе участие в едва четири мача за тима, като не е играл от 20 септември насам. Проблемите с тибията преследват играча от доста време и дори станаха причина за проваления му трансфер в Атлетико Мадрид през сезон 2023/24 след неуспешни медицински тестове.

Дългото отсъствие на италианския национал поставя клуба пред спешна необходимост от намиране на заместник по време на предстоящия трансферен прозорец, тъй като в момента Тасос Дувикас е единственият здрав централен нападател в разположение на тима.

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