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Рен излезе начело в Лига 1 след класика над Страсбург

  • 25 окт 2026 | 21:58
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Рен излезе начело в Лига 1 след класика над Страсбург

Рен излезе начело във френската Лига 1, след като победи Страсбург с 3:0 у дома в среща от 8-ия кръг. Домакините стигнаха до убедителния успех с попадение на Булае Диа (34′) и два гола на Себастиан Шимански (41′, 61′).

Рен откри резултата в 34-ата минута, когато Пшемислав Франковски получи топката от Муса Ал-Тамари и центрира ниско от десния фланг, а Диа засече подаването и преодоля Филип Йоргенсен. Първоначално попадението бе отменено заради засада, но след намесата на ВАР бе признато.

Само седем минути по-късно домакините удвоиха преднината си. Махамаду Нагида центрира отляво, Диа пропусна топката между краката си, а Шимански я изпрати в мрежата с удар с левия крак.

В 61-ата минута полският национал оформи крайния резултат с второто си попадение. Муса Ал-Тамари напредна по десния фланг и върна топката към Шимански, който с техничен удар от около 20 метра я прати в мрежата с помощта на напречната греда.

С победата Рен събра 16 точки и временно оглави класирането, изпреварвайки с една Лил и Монако. Пари Сен Жермен обаче има възможност да излезе начело след предстоящия си двубой с Лион. Страсбург остава на 16-ото място със 7 точки след четвъртата си поредна загуба в първенството.

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